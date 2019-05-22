Неврологов и окулистов не хватает в больницах России

86% россиян сообщили о нехватке медицинских работников
Согласно данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), 86% россиян сообщили о нехватке медицинских работников.
При этом 53% признались, что не раз сталкивались с ситуацией, когда нужного им врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены.
Так, как свидетельствуют данные опроса, которые есть в распоряжении RT, чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога (33%), офтальмолога (23%), отоларинголога (21%) и уролога (20%).
«Проблемы с кадрами и оснащённостью напрямую влияют на здоровье населения, на возможности раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — главных причин смертности в России. До тех пор пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя», — приводит ОНФ слова сопредседателя центрального штаба доктора Леонида Рошаля.
Согласно майским указам президента, при разработке национального проекта в сфере здравоохранения правительству России необходимо решить вопрос кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
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86% россиян сообщили о нехватке медицинских работников.
При этом 53% признались, что не раз сталкивались с ситуацией, когда нужного им врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены.
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да просто надо все парки заменить храмами и домами и больше рожать
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