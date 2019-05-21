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Уволились 12 журналистов из «Коммерсанта» за статью о возможной отставке спикера Матвиенко

Гендиректор издания Владимир Желонкин подтвердил уход журналистов, отметив, что они нарушили некоторые стандарты. Акционер Алишер Усманов заверил: он не вмешивается в редакционную политику.

21.05.2019 Фото: Kremlin.ru Один комментарий
 
Уволились 12 журналистов из Коммерсанта за статью о возможной отставке спикера Матвиенко

 Сотрудники уволились добровольно

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинули издание «Коммерсантъ» из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко, сообщили они в Facebook.

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин подтвердил «Ведомостям» уход журналистов, отметив, что они нарушили некоторые стандарты. Более подробно комментировать ситуацию он отказался.

Речь может идти о материале от 17 апреля, в котором говорилось о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

Замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов тоже подтвердил в Facebook увольнение, и отметил, что по собственному желанию уйдет весь отдел политики. Черкасов добавил, что у акционера издания есть право принимать кадровые решения, а у сотрудников — менять место работы. Речь идет о добровольном увольнении примерно 10 сотрудников издания.

Комментарий представителя Алишера Усманова: «Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников Коммерсанта из сообщений прессы».

Источник: МК.РУ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вывели болезненьких, руки им всем за спину и с размаху кинули в чёрный воронок!

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