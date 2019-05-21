Уволились 12 журналистов из «Коммерсанта» за статью о возможной отставке спикера Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинули издание «Коммерсантъ» из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко, сообщили они в Facebook.

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин подтвердил «Ведомостям» уход журналистов, отметив, что они нарушили некоторые стандарты. Более подробно комментировать ситуацию он отказался.

Речь может идти о материале от 17 апреля, в котором говорилось о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

Замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов тоже подтвердил в Facebook увольнение, и отметил, что по собственному желанию уйдет весь отдел политики. Черкасов добавил, что у акционера издания есть право принимать кадровые решения, а у сотрудников — менять место работы. Речь идет о добровольном увольнении примерно 10 сотрудников издания.

Комментарий представителя Алишера Усманова: «Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников Коммерсанта из сообщений прессы».

Источник: МК.РУ