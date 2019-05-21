Инвалидом стать стало проще в России

Процедура освидетельствования граждан для установления инвалидности станет проще и короче. Соответствующие изменения в Правила признания инвалидом внес кабмин, сообщается на сайте Правительства.

Согласно изменениям, направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в электронном виде без участия гражданина. А при отсутствии доступа к информационным системам медицинских организаций — на бумажном носителе, при этом будут учтены требования законодательства в области персональных данных и соблюдена врачебная тайна.

Кроме того, можно будет подать через портал госуслуг запрос на получение копий акта экспертизы и протокола ее проведения, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.

В настоящее время медицинские организации, а также органы социальной защиты и органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, направляют граждан на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Процедура освидетельствования при этом проводится по заявлению гражданина, подаваемому им в бюро МСЭ, в письменной форме с приложением направления на МСЭ и других медицинских документов.

Документ подготовлен Минтрудом России во исполнение поручения Президента России по итогам встречи с инвалидами 5 декабря 2017 года, говорится в справке к документу.

Источник: pnp.ru