Почему на Западе не любят Россию?

Со всех сторон нам твердят: «Россия нам угрожает» (но чем?), «Россия влияет на общественное мнение» (как, раз известно, с кем мы имеем дело?), «Россия влияет на выборы», «Россия нам возвращает коммунистов», «Россия, Россия…»

Россия — на Чешском телевидении (редактор Карас из сил выбивается, чтобы еще как-нибудь очернить Россию), Россия — на радио, где выступают странные «эксперты», которых пропагандистская машина либералов вытаскивает, как кроликов из шляпы, и нет им числа. О России говорят повсюду, и Россией пугают отовсюду.

Иногда мне кажется, что я открою холодильник и на меня выскочит Путин и начнет на меня влиять или угрожать.

Тот факт, что чем хуже поступают ЕС и США, тем лучше кажется российский режим, никак не влияет на наших пропагандистов, не заставляет их задуматься.

Неужели Россия действительно настолько опасна для Европейского Союза? Ответ очевиден: конечно!

Чем же?

Одним словом — традицией! Какова российская реальность, избавленная от пропагандистских антироссийских клише? Современная Россия намного дальше от социализма, чем современный Европейский Союз. Да, в России сильное государство (иначе она погрузилась бы в хаос, как убедительно подтвердил Ельцин), но вообще там царит рыночная экономика. Так что запугать коммунизмом можно, пожалуй, только тех, кто действительно ничего не знает о России.

Однако Россия по-настоящему угрожает Европейскому Союзу тем, что отстаивает самую неприемлемую для ЕС идеологию. По сути она диаметрально противоположна идеологии ЕС и заключается в поддержании традиций и отказе от влияния «гражданского общества» на политические события.

Россия тщательно уважает и сохраняет национальные традиции. Россия учит своих детей уважать и соблюдать эти традиции.Патриотизм в России в почете и не презирается так, как в ЕС. Родина, как федерация народов, которые живут вместе с мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России. К исламу в России относятся с уважением (почти одна треть граждан РФ мусульмане), но там сдерживают его экспансию.

В России не увлекаются сумасшедшим гендеризмом и крайним феминизмом. У женщин такие же права, как у мужчин, но никто не считает женщин и мужчин одинаковыми. В России позволили себе отказаться от пропаганды странных «меньшинств», там не проводят гей-парадов и маршей в поддержку марихуаны.

В России первую скрипку не играют некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа и развращающие общество политическими программами.

Некоммерческие организации не забивают голову российским детям в школах. Там не переписывают историю и до сих пор чтят солдат, павших во Второй мировой войне. Некоммерческие организации, которые получают финансы из-за рубежа, должны открыто в этом признаться. У Сороса в Москве нет фонда.

Военный парад в честь годовщины завершения войны прекрасно продемонстрировал все эти ценности. Замечательно марширующие подразделения кадетов, парней и девушек в форме, подтвердили решимость молодого поколения защищать Россию так же, как ее защищали их деды. Они также продемонстрировали престиж военного ремесла и уважение к офицерам. Проехавшая по площади военная транспортная и боевая техника показала, что Россия может позволить себе сильную армию. Все это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались.

Я вспомнил известную мысль о том, что тот, кто перековал свои мечи на плуги, обрек себя на то, что будет пахать на тех, кто этого не сделал!

В этом году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более миллиона человек, которые пришли почтить память героев, несмотря на сильный дождь. На удивление, никакие активисты не попытались нарушить ход этого мероприятия (в отличие, например, от Карловых Вар). В организации шествия приняли участие тысячи волонтеров.

Один из лозунгов отличался особенно глубоким смыслом: «Спасибо деду за свободу!» И я вспомнил, как бесчувственно наше государство относится к старикам, которых заставляет выживать на мизерные пенсии в бедности, забыв о том, что они работали на наше государство, а многие из них воевали.

Россия, таким образом, со всей очевидностью продемонстрировала все те традиционные ценности, которые в Европейском Союзе, по крайней мере в Западной Европе, либералам уже удалось подавить и почти истребить.

Итак, можно сформулировать, наконец, то, чем Россия угрожает западной «либеральной демократии»: откровенным патриотизмом, уважением к традициям, благодарностью предкам за защиту родины и выживание народа. Наконец, назовем самое страшное для всех самозваных евронравоучителей: Россия (подумать только!) прививает эти ценности своим детям и презирает тех, кто с остервенением стремится к развалу общества и традиционных национальных и семейных ценностей.

Таким образом, Россия угрожает Евросоюзу не военной силой, а силой здравого смысла, уважением к истории и предкам. Поэтому против России нужно вводить все новые и новые (бессмысленные) санкции. Поэтому против России ведется непрерывная кампания в чешских «правдолюбивых» СМИ.

А тот, кто возразит против антироссийской демагогии, тот «русский таракан» и путинский агент!

Итак, на вопрос в заглавии: «Стоит ли нам бояться России?» — можно ответить: «Кому как». Консервативные традиционалисты и патриоты России не боятся.

Источник: inosmi.ru