Вице-мэр Бердска: Проверьте проводку и печное отопление, а то хватит горя

Ухудшение оперативной обстановки с техногенными и природными пожарами наблюдалось на прошлой неделе в Бердске.

— Произошло четыре пожара в частном жилом секторе, где три наиболее сложных: значительно повреждены и восстановлению не подлежат жилые дома по ул. Чайковского, 24, Лизы Чайкиной, 8, на ул. Пушкина, 10, второй этаж значительно поврежден. Крупный пожар произошел в СНТ «Родник-2», где в результате пожара огнем уничтожены надворные постройки на четырех смежных участках. Произошло три пожара в городских лесах. Просохла подстилка, высохла трава. Площадь возгорания составила более 20 000 кв. м. Хочу обратиться к бердчанам: по возможности ограничьте посещение лесов, а если пребываете там, не бросайте непотушенные окурки, не разводите открытый огонь, даже в процессе приготовления шашлыков в мангале строго соблюдайте правила пожарной безопасности, — рассказал на аппаратном совещании 20 мая начальник отдела надзорной деятельности в Бердске Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева



Степоненков назвал причины крупных пожаров: на ул Л.Чайкиной возгорание произошло в результате короткого замыкания электросети, во всех остальных случаях — из-за эксплуатации печного отопления с неправильной разделкой в банях.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров обратился к бердчанам:

— Еще раз проверьте, пожалуйста, проводку, проверьте печное отопление, потому что горя можно хватить достаточно из-за невнимательности и какого-то брака в работе по печному отоплению. В последних пожарах основные причины — печное отопление.