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Вице-мэр Бердска: Проверьте проводку и печное отопление, а то хватит горя

Три крупных пожара произошло на прошлой неделе в Бердске. Из-за короткого замыкания электропроводки и неправильной разделки печного отопления в банях. (ВИДЕО)

21.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Вице мэр Бердска: Проверьте проводку и печное отопление, а то хватит горя

В Бердске увеличилось количество пожаров

Ухудшение оперативной обстановки с техногенными и природными пожарами наблюдалось на прошлой неделе в Бердске.

— Произошло четыре пожара в частном жилом секторе, где три наиболее сложных: значительно повреждены и восстановлению не подлежат жилые дома по ул. Чайковского, 24, Лизы Чайкиной, 8, на ул. Пушкина, 10, второй этаж значительно поврежден. Крупный пожар произошел в СНТ «Родник-2», где в результате пожара огнем уничтожены надворные постройки на четырех смежных участках. Произошло три пожара в городских лесах. Просохла подстилка, высохла трава. Площадь возгорания составила более 20 000 кв. м. Хочу обратиться к бердчанам: по возможности ограничьте посещение лесов, а если пребываете там, не бросайте непотушенные окурки, не разводите открытый огонь, даже в процессе приготовления шашлыков в мангале строго соблюдайте правила пожарной безопасности, — рассказал на аппаратном совещании 20 мая начальник отдела надзорной деятельности в Бердске Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева

Степоненков назвал причины крупных пожаров: на ул Л.Чайкиной возгорание произошло в результате короткого замыкания электросети, во всех остальных случаях — из-за эксплуатации печного отопления с неправильной разделкой в банях.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров обратился к бердчанам:

— Еще раз проверьте, пожалуйста, проводку, проверьте печное отопление, потому что горя можно хватить достаточно из-за невнимательности и какого-то брака в работе по печному отоплению. В последних пожарах основные причины — печное отопление.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Это сколько угодно, только в большинстве случаев не очень поможет — по факту меди в проводке может и 27% от заявленного ( по государеву указу), а платить за это он не будет

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  2. Аноним

    Запретите продажу блестящих печных труб с изолятором из ваты!! И спасете бвни и дома. И введите уголовную ответственность за впаривание продаж этих труб, за обман покупателей что они безопасны. При нагреве до красна эта вата вся осыпается, дальше уже горит ваша баня. Труба должна быть керамическая и никакая другая.

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