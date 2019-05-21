Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

После инаугурации Зеленский встретился с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на церемонию.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — заявил президент.

Зеленский отметил, что Вашингтон останется партнером Украины «в преодолении российской агрессии».

Кроме того, украинский лидер поблагодарил иностранных коллег за помощь в продвижении внутренних реформ и в сфере безопасности и назвал США «хорошим примером» демократии.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». При этом в Москве не раз подчеркивали, что Россия заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.

Владимир Путин отмечал, что поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений России и Украины.

Источник: РИА Новости