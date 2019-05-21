Опасные терминалы: Как спасти деньги от мошенников ?

Злоумышленники рассчитывают на невнимательность клиентов
Для безопасного использования банкоматов нужно внимательно читать информацию на экране терминала, а также не допустить поблизости подозрительных лиц, сообщили РИА Новости в Сбербанке.
«В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — отметили в крупнейшем российском банке.
Ранее «Коммерсант» написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов. В статье описана схема, при которой злоумышленники начинают на терминале операцию, не вставляя карту, не завершают ее и отходят. Если в течение 90 секунд карту вставляет другой клиент, то с нее автоматически списываются средства по предыдущему запросу.
Эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц отметил, что подобный вид мошенничества применяется уже давно, злоумышленники рассчитывают на невнимательность клиентов Сбербанка.
«Сейчас, я думаю, Сбербанку не составит труда поправить процесс во избежание данного мошенничества», — сказал он РИА Новости.
Сбербанк также рассказал, что борется с мошенниками, которые проводят онлайн-опросы от его имени, а потом пользуются полученной информацией для снятия средств. Так, в прошлом году банк добился закрытия нескольких тысяч таких сайтов.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в конце апреля сообщил, что количество подробных случаев мошенничества растет на два-три процента в месяц. Ранее он говорил, что за последние полгода число хищений с карт выросло на 30-40 процентов.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10