Опасные терминалы: Как спасти деньги от мошенников ?

Для безопасного использования банкоматов нужно внимательно читать информацию на экране терминала, а также не допустить поблизости подозрительных лиц, сообщили РИА Новости в Сбербанке.

«В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — отметили в крупнейшем российском банке.

Ранее «Коммерсант» написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов. В статье описана схема, при которой злоумышленники начинают на терминале операцию, не вставляя карту, не завершают ее и отходят. Если в течение 90 секунд карту вставляет другой клиент, то с нее автоматически списываются средства по предыдущему запросу.

Эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц отметил, что подобный вид мошенничества применяется уже давно, злоумышленники рассчитывают на невнимательность клиентов Сбербанка.

«Сейчас, я думаю, Сбербанку не составит труда поправить процесс во избежание данного мошенничества», — сказал он РИА Новости.

Сбербанк также рассказал, что борется с мошенниками, которые проводят онлайн-опросы от его имени, а потом пользуются полученной информацией для снятия средств. Так, в прошлом году банк добился закрытия нескольких тысяч таких сайтов.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в конце апреля сообщил, что количество подробных случаев мошенничества растет на два-три процента в месяц. Ранее он говорил, что за последние полгода число хищений с карт выросло на 30-40 процентов.

Источник: РИА Новости