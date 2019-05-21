Полыхал склад фабрики «Шоколадная страна» на химзаводской площадке в Бердске

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Может их наконец проверят соответствующие службы?
Что то жгут постоянно на территории, воняет горелым пластиком и прочей гадостью. Причем постоянно
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Слушайте, уважаемая редакция, раз уж у вас есть «рубрика» «От редакции», то может как-то корректнее будете там вопросы задавать, типа «почему сгорело?»
как напишите, так в лоб хочется треснуть с разворота… что не вопрос, так как будто помоями облили
дачи полыхали из-за беличьего гнезда в дымоходе — «шашлыки жарили?», и сейчас опять.. а почему не поджог?другие версии?
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