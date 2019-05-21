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Полыхал склад фабрики «Шоколадная страна» на химзаводской площадке в Бердске

Горела тара. На место происшествия выезжало 7 пожарных машин — была угроза распространения огня на соседние промышленные предприятия и склады.

21.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Берсдк 2 коммент.
 
Полыхал склад фабрики Шоколадная страна на химзаводской площадке в Бердске

На химзаводской промышленной площадке расположены десятки предприятий

В понедельник вечером в Бердске загорелась тара, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

20 мая в 18:24 на ул. Химзаводской горела тара открытым огнем.Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», произошел пожар на складе фабрики «Шоколадная страна», которая расположена на восточной промплощадке — территории бывшего химзавода.

С огнем боролись более часа — ликвидировали пожар в 19:18. На тушение привлекалось 7 единиц техники 23 человек личного состава, поскольку была угроза распространения пламени на другие промышленные объекты промышленной площадке. Там очень плотно расположены цеха и склады.


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(2) Комментариев

  1. Александр

    Может их наконец проверят соответствующие службы?
    Что то жгут постоянно на территории, воняет горелым пластиком и прочей гадостью. Причем постоянно

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  2. Adeli

    Слушайте, уважаемая редакция, раз уж у вас есть «рубрика» «От редакции», то может как-то корректнее будете там вопросы задавать, типа «почему сгорело?»

    как напишите, так в лоб хочется треснуть с разворота… что не вопрос, так как будто помоями облили

    дачи полыхали из-за беличьего гнезда в дымоходе — «шашлыки жарили?», и сейчас опять.. а почему не поджог?другие версии?

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