Полыхал склад фабрики «Шоколадная страна» на химзаводской площадке в Бердске

В понедельник вечером в Бердске загорелась тара, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

20 мая в 18:24 на ул. Химзаводской горела тара открытым огнем.Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», произошел пожар на складе фабрики «Шоколадная страна», которая расположена на восточной промплощадке — территории бывшего химзавода.

С огнем боролись более часа — ликвидировали пожар в 19:18. На тушение привлекалось 7 единиц техники 23 человек личного состава, поскольку была угроза распространения пламени на другие промышленные объекты промышленной площадке. Там очень плотно расположены цеха и склады.