Инструкция: Какие прививки бесплатно можно поставить взрослым в Бердске

Много говорят о необходимости прививок для детей врачи Бердска. Но вот какие прививки может поставить в поликлинике по месту жительства взрослый человек, знают не многие. Как и то, платные они или бесплатные.

В ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» в соответствии с национальным календарем прививок взрослые могут получить прививки от следующих заболеваний: дифтерия, столбняк, корь, краснуха (девушки до 25 лет), брюшной тиф, вирусный гепатит В, вирусный гепатит А, туляремия, грипп, клещевой энцефалит, ветряная оспа (лица из группы риска риска), пневмококковая инфекция (лица из групп риска по эпидемическим показаниям). Все прививки бесплатные, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий главврач бердской горбольницы Юрий Краморов. Платных медицинских услуг по иммунизации населения в ЦГБ нет.

Туляремия страшна менингитом

Туляремия — довольно опасное инфекционное заболевание. Патогенные микроорганизмы поражают в первую очередь лимфатическую систему и кожу, реже страдают легкие и слизистые оболочки глаз. Человек же заражается при контакте с больными животными, например, при свежевании туш, снятии кожи, сборе грызунов и т. д. Кроме того, источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями. В производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему. А вот подхватить болезнь от человека менее вероятно.

Болезнь имеет различные формы и проявляется разными по интенсивности симптомами. Тем не менее, начало всегда одно и то же: у человека повышается температура до 38-40 градусов. Лихорадка может быть волнообразной (то исчезать, то опять появляться) или же присутствовать постоянной. Сильные головные боли, ломота в теле, постоянная усталость — это также первые признаки туляремии.

Если бактерии проникают в организм через кожу, то в первую очередь поражаются лимфатические узлы — это так называемая бубонная форма болезни. Сопровождается она воспалением паховых, подмышечных или бедренных лимфоузлов.

В некоторых случаях на коже появляется сыпь, а иногда и мелкие язвочки. При поражении слизистых оболочек глаза развивается гнойный конъюнктивит. Если инфекция проникла в организм через зев, то появляются отечность гортани и миндалин, боль в горле, трудности с глотанием.

Лечение проводится исключительно в условиях стационара.

Что же касается профилактики, то людям рекомендуют соблюдать индивидуальные меры защиты при охоте и обработке тушек животных; необходимо избегать употребления воды из загрязненных источников, а также не игнорировать правила тепловой обработки мясных продуктов. Кроме того, в эндемичных регионах обязательной является прививка против туляремии, которая дает весьма стойкий иммунитет на пять лет.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Туляремия может привести к серьезным осложнениям, в частности, артриту, менингиту, энцефалиту, пневмонии и инфекционно-токсическому шоку.

Дифтерия: От человека к человеку

Дифтерия — острое инфекционное заболевание, вызываемое дифтерийной палочкой (коринебактерия), характеризующееся воспалительным процессом с образованием фибринозной пленки на месте внедрения возбудителя, явлениями общей интоксикации в результате поступления в кровь экзотоксина, обусловливающее тяжелые осложнения по типу инфекционно-токсического шока, миокардита, полиневрита и нефроза.

Возбудитель дифтерии передается воздушно-капельным путем: при непосредственном контакте, реже через инфицированные предметы обихода (посуда, белье, игрушки, книги), возможна передача и через третьих лиц. Описаны пищевые вспышки (инфицированные молочные продукты).

Источник заражения дифтерией — только человек, больной или носитель дифтерийной палочки. Наиболее часто при дифтерии поражается ротоглотка, реже — дыхательные пути, нос, гортань, трахея. Встречается дифтерийное поражение глаза, уха, половых органов, кожи.

Наиболее характерны осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит), периферической нервной системы (невриты и полиневриты) и почек (нефротический синдром).

Болезнь бедных сообществ

Брюшной тиф, представляющая угрозу для жизни инфекция, обычно распространяется через загрязненные пищевые продукты или воду.

Симптомы включают затяжную лихорадку, усталость, головную боль, тошноту, боли в области живота и запор или диарею. У некоторых пациентов появляется сыпь. Тяжелые случаи заболевания могут приводить к серьезным осложнениям и даже к смерти.

Брюшной тиф можно лечить антибиотиками, однако возрастающая устойчивость к различным типам антибиотиков осложняет лечение.

Даже после исчезновения симптомов люди могут оставаться носителями тифозной бактерии, которая может передаваться другим людям через экскременты.

По оценкам, 11-20 миллионов человек ежегодно заболевают тифом и от 128 000 до 161 000 человек умирают от него. Наибольшему риску подвергаются бедные сообщества и уязвимые группы населения, включая детей.

Самая заразная

Корь является самым заразным инфекционным заболеванием.

В части случаев осложнения от этого заболевания могут быть тяжелыми и даже опасными для жизни.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, требуется высокая степень покрытия прививками среди населения. Снижение процента непривитых жителей может привести к вспышкам заболевания. Это основная причина вспышек кори в Европе и других регионах мира. Даже в тех странах, в основном чистых от кори, существует опасность заражения и распространения заболевания от больных, прибывающих из-за границы.

У непривитого человека, контактирующего с больным корью, риск заражения заболеванием превышает 90%!

Самый лучший и безопасный способ предотвратить корь и ее осложнения – поставить прививку.

Корь передается от человека к человеку путем распространения вируса в окружающую среду во время кашля, чихания или передается при соприкосновении с выделениями из носа и мокротой больного. Можно заразиться и при нахождении в комнате больного, до двух часов после того, как больной покинул комнату.