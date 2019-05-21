Снизилась зарплата главного врача ЦГБ в Бердске

Средемесячную зарплату за 2018 год главных врачей городских и районных больниц опубликовало Министерство здравоохранения Новосибирской области. В соответствии с отчетом, главный врач ЦГБ Бердска Юрий Краморов получает 95 779 рублей в месяц. В сравнении с 2017 годом его заработок снизился на 2 300 рублей.

А вот зарплаты его заместителей выросли. Так, заместитель главного врача бердской больницы по лечебной части Надежда Шахатова получает около 90 171 рублей в месяц. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Юлия Звягинцева — 62 992 рублей.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Олеся Тереньтева — 77 632 рублей. Заместитель главного врача по медицинскому страхованию и организационно-экономической работе Нина Паль — 79 392 рублей. Главный бухгалтер Марина Тарасюк — 89 723 рублей.

Самую высокую зарплату получает главный врач Городской инфекционной больницы №1 в Новосибирске Лариса Позднякова — 184 рублей в месяц. Средние зарплаты руководителей больниц Новосибирской области составляют порядка 120 000 рублей.