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Снизилась зарплата главного врача ЦГБ в Бердске

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Снизилась зарплата главного врача ЦГБ в Бердске

Юрий Краморов получает 95 779 рублей в месяц. А вот зарплаты его замов выросли.

21.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Снизилась зарплата главного врача ЦГБ в Бердске

Юрий Краморов руководит Бердской ЦГБ с 2014 года

Средемесячную зарплату за 2018 год главных врачей городских и районных больниц опубликовало Министерство здравоохранения Новосибирской области. В соответствии с отчетом, главный врач ЦГБ Бердска Юрий Краморов получает 95 779 рублей в месяц. В сравнении с 2017 годом его заработок снизился на 2 300 рублей.

А вот зарплаты его заместителей выросли. Так, заместитель главного врача бердской больницы по лечебной части Надежда Шахатова получает около 90 171 рублей в месяц. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Юлия Звягинцева — 62 992 рублей.
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Олеся Тереньтева — 77 632 рублей. Заместитель главного врача по медицинскому страхованию и организационно-экономической работе Нина Паль — 79 392 рублей. Главный бухгалтер Марина Тарасюк — 89 723 рублей.
Самую высокую зарплату получает главный врач Городской инфекционной больницы №1 в Новосибирске Лариса Позднякова — 184 рублей в месяц. Средние зарплаты руководителей больниц Новосибирской области составляют порядка 120 000 рублей.


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