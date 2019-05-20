Насилуют и оскорбляют стюардесс в Великобритании

Более трети бортпроводников подвергались физическому насилию на борту, сообщает Daily Mail. Британская страховая компания опросила 100 стюардесс и более двух тысяч пассажиров в Великобритании, чтобы выяснить, насколько остра проблема грубого отношение пассажиров к экипажу на борту самолета.

Исследование показало, что почти половина опрошенных бортпроводниц подвергалась словесным оскорблениям со стороны нетрезвых пассажиров, а многие — физическому и сексуальному насилию.

В частности, стюардессы рассказывают, что некоторые пассажиры пьют так много алкоголя во время полета, что им потом сложно выйти из самолета без посторонней помощи. Так, 68 процентов опрошенных бортпроводников говорят, что они видели, как пассажиры злоупотребляют алкоголем. Эти клиенты нередко ведут себя грубо. Более трети — 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы. Оскорбительные слова слышали в свой адрес 46 процентов бортпроводников.

Один из авторов исследования, Том Бишоп, который возглавляет в компании направление страхования в турпоездках, был шокирован результатами опроса.

«Неприятно поражает тот факт, что бортпроводники вынуждены терпеть хамское поведение нетрезвых пассажиров. Людям следует контролировать свои пристрастия, чтобы полет прошел приятно не только для них самих, но и для окружающих», — сказал Том Бишоп.

Источник: РИА Новости