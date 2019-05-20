Упал доход в два раза мэра Бердска за 2018 год

Мэр Бердска Евгений Шестернин и его заместители опубликовали свои доходы сегодня, 20 мая. Глава города задекларировал годовой доход за 2018 год в размере 1,4 млн рублей. Согласно представленной мэром Евгением Шестерниным декларации в 2018 году, его доход за 2017 год составил 3 млн 194 тыс. рублей. Спустя год его доход снизился в два раза. Также Евгений Анатольевич показал квартиру площадью в 93,6 кв. метра. В его распоряжении находится земельный участок, дом и гараж. Супруга главы Бердска продекларировала доход в сумме 436 тысяч рублей. В ее собственности находится Ниссан Мурано 2017 г.в., доля квартиры, земельный участок и дачный дом.

Заместитель главы по экономическому развитию Жанна Шурова продекларировала 1,2 млн рублей. У неё в собственности 1\2 квартиры и автомобиль Хонда Фит.

Заместитель главы по социальной политике Сергей Носов показал доход в размере 1 млн рублей. В его собственности находится 1\2 квартиры и целой квартирой. Супруга задекларировала доход в 375 тыс. рублей.

Заместитель главы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров задекларировал доход в 1,4 млн рублей. У него в собственности земельный участок, садовый дом, доли в трёх квартирах и гараж, а также Тойота Ипсум. Супруга доходов не имеет.

Управляющая делами горадминистрации Марина Лаптева задекларировала доход в 1 млн рублей. У нее есть доли в квартире, доли земельного участка и дома. А также автомобиль — Хонда Фит Ариа.