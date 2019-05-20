Немощный старик-инвалид стал пленником собственной квартиры в Бердске

С просьбой деблокировать дверь в квартиру отца обратилась в поисково-спасательный отряд (ПСО) жительница Бердска вечером 19 мая. 77-летний инвалид длительное время не отвечал на звонки дочери, к тому же она не могла попасть в его квартиру.

Спасатели прибыли на место, деблокировали дверь. Когда вошли в квартиру, нашли инвалида, лежащим на полу, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Спасатели подняли бердчанина и перенесли на кровать. От медицинской помощи мужчина отказался, отметила Оксана Акулова.