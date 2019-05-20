Мучаются от бессонницы жители мегаполисов в России

Генеральный директор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин сообщил, что около 30 процентов граждан России страдают от бессонницы, в основном это жители крупных городов.

— Около 42 миллионов россиян испытывают регулярные проблемы со сном, статистика говорит, что 30 процентов населения страны можно поставить диагноз в сфере инсомнии. В основном это жители крупных городов — индустриальная среда накладывает свой отпечаток на качество сна, — заявил эксперт корреспонденту РИА Новости.

Илья Блохин отметил, что у каждого третьего «переезжающего в крупный мегаполис» могут в будущем появиться проблемы со сном.

Также эксперт добавил, что по статистике в мире бессонница встречается у 28–45 процентов населения планеты, на РФ приходится не более 4 процентов мирового рынка инсомнии.

Источник: vm.ru