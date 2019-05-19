Погибли трое в «Жигулях» при ДТП с грузовиком MAN в Новосибирской области

В Коченевском районе в ночь на воскресенье произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

19 мая в 0.45 в Коченевском районе водитель автомобиля «ВАЗ-21099», следовавший со стороны рабочего поселка Коченево в направлении поселка Светлый, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем MAN, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП 28-летний водитель и двое пассажиров (личности устанавливаются) «Жигулей» от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.