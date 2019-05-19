Сгорел полностью 3-квартирный дом из-за бани и ветра в центре Бердска
Три дома горят в Бердске: видео очевидцы спасают автомобиль
Видео наличных миллиардов рублей подполковников ФСБ Черкалина и Фролова
Погибли трое в «Жигулях» при ДТП с грузовиком MAN в Новосибирской области
Полыхали ночью четыре дачи и лес в СНТ «Родник-2» в Бердске
Более 600 человек побывали на «Ночи музеев-2019» в Бердске
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Путину и губернатору Травникову пожалуются противники многоэтажной застройки в Бердске
Освистали противника парка на митинге против строительства высоток в Южном Бердска