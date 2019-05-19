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Бердск ваще-то не село — где вода?

Вот зачем рекламировали себя с горячей водой?

19.05.2019 10 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал  Да уж:
Смешна вся эта «ассоциация КБУ» . Вот зачем рекламировали себя с горячей водой? Доверия нет. Бердск ваще-то не село.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Самое настоящее село.

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  2. Аноним

    Ваще-то вода у большинства «селян» есть. А ежели у вас воды нетути, значиться плохо себя вели.
    Давайте лучше порасуждаем какое должно быть село и какие у него признаки. Церьковь есть значить село.

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  3. Гость

    А мэр не в курсе, что Бердску статус города присвоен в 1944 году!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    И ваще, за весь населенный пункт не пишите. Где конкретика. В какой части населенного пункта отсутствует водоснабжение.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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