Бердск ваще-то не село — где вода?

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Самое настоящее село.
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Может покажешь какой бывает город ?
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Гетеборг например, Мальмё Это реально города, а не недоразумение типа бердска-Новосибирска
1 9
Я про Россию спрашиваю или тут у вас везде село и если так то успокойтесь есть села с холодной и ржавой водой .
Что вас туда все время тянет ?
Ведь никто не держит.
8 1
Эвропеец шоль?
6 1
Село считается мало жителей и несколько улиц от 3х до пяти .
5 0
Ваще-то вода у большинства «селян» есть. А ежели у вас воды нетути, значиться плохо себя вели.
Давайте лучше порасуждаем какое должно быть село и какие у него признаки. Церьковь есть значить село.
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А мэр не в курсе, что Бердску статус города присвоен в 1944 году!
2 0
Он дальше дома советов не ходил
0 0
И ваще, за весь населенный пункт не пишите. Где конкретика. В какой части населенного пункта отсутствует водоснабжение.
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