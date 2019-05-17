Украла 28 млн рублей за месяц при заполнении банкоматов кассир во Владивостоке

Старший кассир одного из крупных банков во Владивостоке не докладывала купюры в банкоматы, таким образом она за месяц присвоила более 28 миллионов рублей и теперь идет под суд, при этом банк требует от женщины возместить ущерб, сообщает прокуратура Приморья.

«Преступление совершено лицом, более десяти лет осуществлявшим свою трудовую деятельность в одном из крупных банков России в должности старшего кассира. В процессе исполнения своих должностных обязанностей, в которые входила, в том числе, загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов, фигурантка умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе. В течение ноября 2018 года ей удалось похитить свыше 28 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Хищения выявила служба собственной безопасности банка.

Представитель потерпевшей стороны подал гражданский иск о возмещении причиненного банку ущерба. Уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: РИА Новости