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Украла 28 млн рублей за месяц при заполнении банкоматов кассир во Владивостоке

Банк подал гражданский иск о возмещении ущерба. Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере направлено в суд. Ксссирша не докладывала купюры в банкоматы.

17.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Украла 28 млн рублей за месяц при заполнении банкоматов кассир во Владивостоке

Как кассир сможет вернуть такую сумму, не понятно

Старший кассир одного из крупных банков во Владивостоке не докладывала купюры в банкоматы, таким образом она за месяц присвоила более 28 миллионов рублей и теперь идет под суд, при этом банк требует от женщины возместить ущерб, сообщает прокуратура Приморья.

«Преступление совершено лицом, более десяти лет осуществлявшим свою трудовую деятельность в одном из крупных банков России в должности старшего кассира. В процессе исполнения своих должностных обязанностей, в которые входила, в том числе, загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов, фигурантка умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе. В течение ноября 2018 года ей удалось похитить свыше 28 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Хищения выявила служба собственной безопасности банка.

Представитель потерпевшей стороны подал гражданский иск о возмещении причиненного банку ущерба. Уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Ну, это копейки, по сравнению с нашими дорогими чиновниками и силовиками, тут стало известно про новый рекорд, это в голове не укладывается :-D
    Рекорд взяток Захарченко побит!
    По версии источников агентства Росбалт, в рамках дела в отношении начальника отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей.%)
    12 миллиардов наличными!!!!!! Это бюджет Бердска за 10 лет ;)

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