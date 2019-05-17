Убили женщину-таксиста сбежавший зэк с подельниками в Новосибирске
Пойдет горячая вода с 20.00 пятницы только в «сидящие» на сетях котельной «Вега» домах Бердска
Украла 28 млн рублей за месяц при заполнении банкоматов кассир во Владивостоке
КамАЗы со стройки детсада и школы в Южном микрорайоне разбивают дорогу по ул. Рогачева в Бердске
Отрубил матери голову и руки мужчина в Подмосковье
«Фронтовой альбом»: Истории фронтовиков для книги собирает «Курьер. Среда. Бердск»
SOS: Рухнула крыша горящего дома за 20 минут пожара в Бердске
Митингуют против работы на самолетах Superjet авиаторы Архангельска
Навалившего кирпич и бетон в лесу возле лагеря «Дельфин» накажут штрафом в Бердске
Ну, это копейки, по сравнению с нашими дорогими чиновниками и силовиками, тут стало известно про новый рекорд, это в голове не укладывается
Рекорд взяток Захарченко побит!
По версии источников агентства Росбалт, в рамках дела в отношении начальника отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей.%)
12 миллиардов наличными!!!!!! Это бюджет Бердска за 10 лет
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