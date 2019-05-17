Митингуют против работы на самолетах Superjet авиаторы Архангельска

Сегодня, 17 мая, в Архангельске, в парке имени Ломоносова, архангельские авиаторы проведут акцию протеста против использования самолетов Sukhoi Superjet. Как передает «Росбалт», акция организована профсоюзом «2-го Архангельского объединенного авиаотряда».

По словам депутата областного собрания Ирины Чирковой, губернаторами Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписано соглашение о создании авиакомпании «Арктика» на базе авиаотряда. Правительство Архангельской области как учредитель намерено обязать 2-й авиаотряд взять в операционный лизинг на 12 лет и внести в сертификат эксплуатанта три воздушных судна Sukhoi Superjet RRJ-95.

«Коллектив 2-го авиаотряда называет инициативу не просто неудачной, но даже опасной. Не учтен тот факт, что у предприятия полностью отсутствует опыт эксплуатации таких проблематичных воздушных судов, как SSJ, да и любых других самолетов взлетной массой свыше 6,6 тонны. Отсутствуют летный и кабинный экипажи, технический персонал и техническая база. Для найма, обучения и подготовки специалистов, а также формирования инфраструктуры с целью эксплуатации и обслуживания воздушных судов Sukhoi Superjet потребуются значительные ресурсы, источники которых неизвестны. Все эти затраты могут лечь на „2-й авиаотряд“, что негативно скажется на финансовой устойчивости предприятия и, как следствие, приведет к банкротству. Останутся без работы более 500 человек, а их семьи — без средств к существованию!» — сказала Чиркова.

Вечером 5 мая Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и загорелся при аварийной посадке, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На борту лайнера находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Следственный комитет рассматривает версии о недостаточной квалификации пилотов или диспетчеров, неблагоприятных метеоусловиях или неисправности самолета.

После авиакатастрофы на сайте Change.org появилась петиция с требованием полностью прекратить эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 в России. По петицией подписали десятки тысяч человек. Начиная с 5 мая в российских городах были отменены или отложены десятки рейсов SSJ-100.