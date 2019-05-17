КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 4-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 4-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отрубил матери голову и руки мужчина в Подмосковье

«Фронтовой альбом»: Истории фронтовиков для книги собирает «Курьер. Среда. Бердск»

SOS: Рухнула крыша горящего дома за 20 минут пожара в Бердске

Митингуют против работы на самолетах Superjet авиаторы Архангельска

Навалившего кирпич и бетон в лесу возле лагеря «Дельфин» накажут штрафом в Бердске

Мавзолей Ленина закроют из-за приема в пионеры

Текут капиталы из России

Маленький Арбат и три парка: Новую концепцию развития Южного нарисовала на карте власть Бердска

Дайте воду: объединились для выкупа насосов и полива 18 СНТ Бердска

Дождались: доходы россиян вырастут на 3% к 2020 году

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Прожиточный минимум для пенсионеров будут считать по-новому

По словам главы Минтруда Максима Топилина, некоторые регионы искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию.

17.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Прожиточный минимум для пенсионеров будут считать по новому

В Бердске проживает более 32 тыс. пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты РФ представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии, что позволит исключить ее необоснованное занижение. Соответствующий документ в четверг опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Несколько регионов России, по словам главы Минтруда Максима Топилина, искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию. Среди таких субъектов — Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край.

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.

Величина прожиточного минимума пенсионера для установления доплаты к пенсии на очередной финансовый год рассчитывается при умножении соотношения величин минимума в субъекте за первое полугодие текущего года и в целом по России на величину минимума на очередной финансовый год по РФ, которая соответствует базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период.

Сейчас регионы самостоятельно определяют величину прожиточного минимума пенсионера. Его размер устанавливается региональными нормативными правовыми актами. В целом по России прожиточный минимум пенсионера составляет в 2019 году 8,8 тыс. рублей, в Москве — 12 тыс., в Чукотском автономном округе — 19 тыс., а в Тамбовской области — 7,8 тыс.

Топилин ранее заявлял, что единый порядок определения величины прожиточного минимума должен вступить в силу с 2020 года.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отрубил матери голову и руки мужчина в Подмосковье В 2020 году в микрорайоне «Южный» появится бердский Арбат 10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика