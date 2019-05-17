Паркуются на газоне: Оставляют послания на капотах машин нарушителей жители Бердска

Возмущена парковкой на газонах жительница Бердска.

Несколько дней назад Людмила Грибанова проходила мимо дома №38 по ул. К.Маркса. Ее внимание привлек автомобиль, сигнализация которого «орала» на всю округу. Но больше всего бердчанку возмутило то, что машину припарковали на газоне. Остановившаяся рядом с ней женщина рассказала, что видела, как из автомобиля вышли две дамы и отправились в магазин через дорогу.

— Припарковаться можно было где угодно — кругом было полно парковочных мест, но водитель выбрала газон, — негодовала Людмила Грибанова.

Людмила Сергеевна немного подождала, но владелица автомобиля не появлялась, тогда на капоте она оставила послание: «Зачем ставить на газон?». После этого поспешила по своим делам.

Когда бердчанка рассказала ситуацию «Курьер. Среда. Бердск», то добавила, то ли в шутку, то ли всерьез, что надпись нужно было сделать ключом, может быть, тогда не повадно было бы владелице ставить машину на газоны.

Одно время в бердских правилах благоустройства заезд на газон был запрещен, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов. По данным нарушениям работали сотрудники АТИ. Но прокуратура провела проверку и вынесла представления, что требования по незаконной парковке на газонах противоречат законодательству. Эти требования были изъяты из правил благоустройства. Но на сессии депутатов летом 2018 года в правила благоустройства внесли формулировку, когда при определенных обстоятельствах, должен быть бордюр на прилегающей территории к дороге, бордюрный камень и озелененная территория. Понятие «газон» исключается. Прокуратура данные правила утвердила.

— Теперь по новым правилам мы можем работать, но классифицирующие признаки данного правонарушения должны присутствовать. Каждый случай индивидуален. К нам такие материалы поступают, мы их изучаем, если классифицирующие признаки присутствуют, то стараемся возбудить административное производство, — отметил Павел Дятлов.

По словам Павла Дятлова, должен пройти определенный процесс: нужно установить собственника автомобиля — сделать запрос в ГИБДД, на получение ответа уйдет определенное время, затем нужно разыскать собственника, либо по телефону, если такового не имеется, то отослать письмо. Срок рассмотрения административного дела — 2 месяца, и за это время нужно все успеть.

По парковкам в неположенных местах бердчане чаще всего обращаются в полицию, затем материалы из полиции поступают в АТИ. Есть и жители, которые напрямую обращаются в административно-техническую инспекцию.

— Это не должно быть обезличенное сообщение, в нем должны быть указаны имя заявителя, его контакты, — подчеркнул Дятлов.

Очевидцам нарушения правил благоустройства к тому же необходимо предоставить факты — фото автомобиля, где с разных ракурсов должны быть видны бордюрный камень, определенная территория, госномер автомобиля, какого числа, во сколько времени, по какому адресу это произошло. И нужно как можно раньше отправить материал в АТИ.

Заявления можно приносить как в АТИ, так и отправлять их по электронной почте.

Как пояснил Павел Дятлов, за парковку на озелененной территории административный протокол предусматривает предупреждение либо штраф от 2000 до 5000 рублей