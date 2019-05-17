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Паркуются на газоне: Оставляют послания на капотах машин нарушителей жители Бердска

Парковка на озелененной территории чревата административным наказанием — штрафом от 2000 до 5000 рублей.

17.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Людмилы Грибановой 4 коммент.
 
Паркуются на газоне: Оставляют послания на капотах машин нарушителей жители Бердска

Владелец автомобиля решил поставить своего железного «коня» на лужайке, хотя вокруг было полно парковочных мест

Возмущена парковкой на газонах жительница Бердска.

Несколько дней назад Людмила Грибанова проходила мимо дома №38 по ул. К.Маркса. Ее внимание привлек автомобиль, сигнализация которого «орала» на всю округу. Но больше всего бердчанку возмутило то, что машину припарковали на газоне. Остановившаяся рядом с ней женщина рассказала, что видела, как из автомобиля вышли две дамы и отправились в магазин через дорогу.

— Припарковаться можно было где угодно — кругом было полно парковочных мест, но водитель выбрала газон, — негодовала Людмила Грибанова.

Людмила Сергеевна немного подождала, но владелица автомобиля не появлялась, тогда на капоте она оставила послание: «Зачем ставить на газон?». После этого поспешила по своим делам.

Когда бердчанка рассказала ситуацию «Курьер. Среда. Бердск», то добавила, то ли в шутку, то ли всерьез, что надпись нужно было сделать ключом, может быть, тогда не повадно было бы владелице ставить машину на газоны.

Одно время в бердских правилах благоустройства заезд на газон был запрещен, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов. По данным нарушениям работали сотрудники АТИ. Но прокуратура провела проверку и вынесла представления, что требования по незаконной парковке на газонах противоречат законодательству. Эти требования были изъяты из правил благоустройства. Но на сессии депутатов летом 2018 года в правила благоустройства внесли формулировку, когда при определенных обстоятельствах, должен быть бордюр на прилегающей территории к дороге, бордюрный камень и озелененная территория. Понятие «газон» исключается. Прокуратура данные правила утвердила.

— Теперь по новым правилам мы можем работать, но классифицирующие признаки данного правонарушения должны присутствовать. Каждый случай индивидуален. К нам такие материалы поступают, мы их изучаем, если классифицирующие признаки присутствуют, то стараемся возбудить административное производство, — отметил Павел Дятлов.

По словам Павла Дятлова, должен пройти определенный процесс: нужно установить собственника автомобиля — сделать запрос в ГИБДД, на получение ответа уйдет определенное время, затем нужно разыскать собственника, либо по телефону, если такового не имеется, то отослать письмо. Срок рассмотрения административного дела — 2 месяца, и за это время нужно все успеть.

По парковкам в неположенных местах бердчане чаще всего обращаются в полицию, затем материалы из полиции поступают в АТИ. Есть и жители, которые напрямую обращаются в административно-техническую инспекцию.

— Это не должно быть обезличенное сообщение, в нем должны быть указаны имя заявителя, его контакты, — подчеркнул Дятлов.

Очевидцам нарушения правил благоустройства к тому же необходимо предоставить факты — фото автомобиля, где с разных ракурсов должны быть видны бордюрный камень, определенная территория, госномер автомобиля, какого числа, во сколько времени, по какому адресу это произошло. И нужно как можно раньше отправить материал в АТИ.

Заявления можно приносить как в АТИ, так и отправлять их по электронной почте.

Как пояснил Павел Дятлов, за парковку на озелененной территории административный протокол предусматривает предупреждение либо штраф от 2000 до 5000 рублей


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    А если бордюрный камень разрушили автомобилисты? И зеленые насаждения уничтожены, выкатаны?

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  2. Аноним

    Ума нет, считай калека!

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  3. вадим

    Хоть и сам автомобилист, но никогда не приму позицию подобных хамов, которые плюют на нас всех, потому что свое я ( то есть автомобиль) им дороже. Их вечный вопрос, а куда его поставить, просто вынуждает ответ нецензурными словами. Ребята- это ваши проблемы, хоть за километр от нужного вам места. А беззубость власти просто удивляет. Поневоле думаешь, а нужно ли правое поле в таком вопросе. Нас же не спрашивают ,когда такими железными конями газоны превращают в месиво, или коляске не протиснуться по тротуару. Каждый выбирает свой способ отстоять свои права. С хамами надо поступать по-хамски, по-жегловски, иначе вообще на шею сядут. А еще есть разные общественные организации, особенно молодежные, да видать их руководители немножко в другую сторону смотрят. Поэтому, не ждем у моря погоды, а поступаем адекватно действиям наглецов. В итоге трусость и боязнь увидеть свой автомобиль со следами возмущения граждан может воспитает в них хоть чуточку сознательности. А от разных АТИ толку не будет, пока там будет сидеть просто чиновник и считать часы до окончания рабочего дня..

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  4. Новый мэр

    Крупу на крышу

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