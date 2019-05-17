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Платить за вывоз мусора стали больше — единственное изменение после мусорной реформы

Самым заметным результатом мусорной реформы стал рост тарифа за вывоз отходов, при этом больше трети россиян вообще не заметили изменений после начала реформы, показал опрос «Левада-Центра».

17.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Платить за вывоз мусора стали больше единственное изменение после мусорной реформы

Мусор везут на городскую свалку Бердска

В чем суть мусорной реформы
В 2019 году в России начался активный этап мусорной реформы, которая предполагает переход на новую систему обращения с отходами. В рамках реформы местные власти должны были подготовить схемы обращения с отходами в своем регионе и выбрать компанию-оператора для сбора и утилизации мусора. Кроме того, реформа предусматривает новый порядок начисления оплаты и стоимость услуг по вывозу отходов. При этом региональные операторы в Сибири оказались на грани закрытия — жители регионов отказываются платить им.

Что россияне думают о реформе
«Левада-Центр» провел опрос о том, заметили ли жители России какие-либо изменения в ситуации с вывозом мусора в своем населенном пункте после запуска реформы в январе 2019 года. Опрос показал, что изменения заметили около 60% россиян, при этом самым явным изменением стало повышение тарифа — его отметили 43% опрошенных. Еще 13% заметили появление новых контейнеров для раздельного сбора отходов, а 17% респондентов заявили о перебоях с вывозом мусора. Не заметили никаких изменений 39% участников опроса.

Кто уже сортирует отходы
16% респондентов сортируют отходы дома, а половина опрошенных готовы начать раздельный сбор, если баки появятся рядом с их домом. Три года назад «Левада-Центр» уже проводил опрос о готовности жителей России начать сортировать отходы у себя дома: тогда только 6% опрошенных ответили, что уже разделяют, а 57% были готовы сортировать отходы, если будут специальные баки.

Больше других сортируют мусор люди старше 45 лет. Мужчины чаще отвечали, что не готовы сортировать отходы, даже если баки будут рядом с их домом. Жители Москвы тоже не готовы заниматься раздельным сбором мусора — 37% опрошенных сказали, что не будут это делать ни при каких условиях. Жители других городов, как крупных, так и небольших, готовы сортировать мусор, если рядом с домом появятся баки.

Почему люди не готовы к раздельному сбору мусора
В целом, около 30% опрошенных не готовы сортировать отходы, даже если специальные баки будут установлены рядом с их домом. В качестве причин такой позиции чаще всего отмечали нехватку времени (36%), отсутствие места в квартире (30%), а также бессмысленность этого действия (27%), так как считают, что отсортированные отходы все равно будут отвезены на мусорный полигон. Очевидно, что для вовлечения жителей в практику раздельного сбора отходов необходима прозрачность всей цепочки действий по обращению с отходами.

Как повысить эффективность реформы
Можно изучить опыт других стран. Например, Финляндия готова реализовать пилотный совместный проект в одном из регионов, который станет витриной финских решений в области управления отходами. После публикации Тайги.инфо губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру ЖКХ региона рассмотреть такую возможность.

Источник: tayga.info


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(3) Комментариев

  1. Cancun2019

    Блин, курьер, да не было никакой реформы. Все эти региональные операторы — это фирмы-прокладки Роттенберга. Просто сделали ему новую кормушку, корешку путинскому и всё. Сейчас готовится кормушка для Усманова, маркировка товаров.

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  2. Аноним

    Лично я как владелец дома в частном секторе стал платить меньше, значит если не поднимут цены, реформа правильная.

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    • Новый мэр

      Лично я как владелец дома в частном секторе стал платить больше, значит если не снизят цены, реформа не правильная.

      Thumb up 0 Thumb down 0

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