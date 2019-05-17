Платить за вывоз мусора стали больше — единственное изменение после мусорной реформы

В чем суть мусорной реформы

В 2019 году в России начался активный этап мусорной реформы, которая предполагает переход на новую систему обращения с отходами. В рамках реформы местные власти должны были подготовить схемы обращения с отходами в своем регионе и выбрать компанию-оператора для сбора и утилизации мусора. Кроме того, реформа предусматривает новый порядок начисления оплаты и стоимость услуг по вывозу отходов. При этом региональные операторы в Сибири оказались на грани закрытия — жители регионов отказываются платить им.

Что россияне думают о реформе

«Левада-Центр» провел опрос о том, заметили ли жители России какие-либо изменения в ситуации с вывозом мусора в своем населенном пункте после запуска реформы в январе 2019 года. Опрос показал, что изменения заметили около 60% россиян, при этом самым явным изменением стало повышение тарифа — его отметили 43% опрошенных. Еще 13% заметили появление новых контейнеров для раздельного сбора отходов, а 17% респондентов заявили о перебоях с вывозом мусора. Не заметили никаких изменений 39% участников опроса.

Кто уже сортирует отходы

16% респондентов сортируют отходы дома, а половина опрошенных готовы начать раздельный сбор, если баки появятся рядом с их домом. Три года назад «Левада-Центр» уже проводил опрос о готовности жителей России начать сортировать отходы у себя дома: тогда только 6% опрошенных ответили, что уже разделяют, а 57% были готовы сортировать отходы, если будут специальные баки.

Больше других сортируют мусор люди старше 45 лет. Мужчины чаще отвечали, что не готовы сортировать отходы, даже если баки будут рядом с их домом. Жители Москвы тоже не готовы заниматься раздельным сбором мусора — 37% опрошенных сказали, что не будут это делать ни при каких условиях. Жители других городов, как крупных, так и небольших, готовы сортировать мусор, если рядом с домом появятся баки.

Почему люди не готовы к раздельному сбору мусора

В целом, около 30% опрошенных не готовы сортировать отходы, даже если специальные баки будут установлены рядом с их домом. В качестве причин такой позиции чаще всего отмечали нехватку времени (36%), отсутствие места в квартире (30%), а также бессмысленность этого действия (27%), так как считают, что отсортированные отходы все равно будут отвезены на мусорный полигон. Очевидно, что для вовлечения жителей в практику раздельного сбора отходов необходима прозрачность всей цепочки действий по обращению с отходами.

Как повысить эффективность реформы

Можно изучить опыт других стран. Например, Финляндия готова реализовать пилотный совместный проект в одном из регионов, который станет витриной финских решений в области управления отходами. После публикации Тайги.инфо губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру ЖКХ региона рассмотреть такую возможность.

Источник: tayga.info