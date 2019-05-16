Инструкция: Как заплатить за услуги ЖКХ в Бердске?

Закрытие офисов РКЦ пугает пенсионеров в Бердске. Они не хотят терять время в очередях, чтобы заплатить за коммуналку. Директор расчетно-кассового центра Рамиз Масимов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что теперь у РКЦ семь пунктов приема платежей за услуги ЖКХ, четыре из них в Микрорайоне.

Управляющие компании планируют активнее пропагандировать онлайн-платежи. То же самое намерен делать и Рамиз Масимов. Кроме того, он акцентирует внимание плательщиков на отсутствии штрафных санкций:

-КБУ сейчас пеню не начисляет — только через 30 дней. Поэтому людям не о чем беспокоиться. Не нужно бежать в кассу в первый день месяца и стоять в очередях.

По словам Масимова, кассиры в пунктах РКЦ объясняют плательщикам о преимуществах перечисления денег за услуги ЖКХ через интернет. Он не боится потерять клиентов, пропагандируя онлайн-платежи, поскольку начисления все равно лежат на РКЦ.

— Мы пытаемся объяснить, как удобно платить, не выходя из дома. При этом, немалая часть стоящих в очередях в кассу отнюдь не пожилые люди, которые умеют пользоваться компьютерами и телефонными приложениям. Мы заказали методичку о том, как пошагово можно оплатить в режиме онлайн. Когда люди один раз попробуют так заплатить, ажиотажа вообще никогда не будет в кассах, — предполагает директор РКЦ.

Как заплатить онлайн за ЖКХ

С января 2019 года в инфраструктуре Федеральной Системы «Город» принимаются платежи за коммунальные услуги бердского Комбината бытовых услуг.

Широкая сеть приема платежей и вариативность каналов оплаты позволяет выбрать наиболее удобный каждому плательщику вариант: офисы управляющих организаций, кассы ООО «РКЦ», отделения ФГУП «Почта России», кассы, устройства самообслуживания и системы интернет-банкинга банков «Левобережный», «Акцепт», Россельхозбанк. Кроме того, сервис онлайн-оплаты услуг доступен в интернет-банке Совкомбанка, а также на онлайн-платформах ФСГ – в Личном кабинете абонента ЖКХ и Платежном кабинете Системы «Город».

Стоит отметить, что комиссионное вознаграждение в перечисленных точках и в онлайн-сервисах Системы «Город» при оплате услуг не взымается.

В пунктах приема платежей при оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги достаточно сообщить кассиру номер лицевого счета или адрес и передать показания приборов учета. В случае оплаты с помощью дистанционных сервисов необходимо указать название услуги «Коммунальные услуги, КБУ – Бердск» или поставщика либо адрес проживания и осуществить платеж, используя банковскую карту Visa, Mastercard или «Мир».

Дополнительным удобством от использования дистанционного сервиса, а именно Личного кабинета абонента ЖКХ, помимо оплаты, является просмотр и детализация начислений, история оплат, просмотр и печать квитанций, передача показаний приборов учета.

Посмотреть полный перечень пунктов обслуживания, где принимается оплата за коммунальные услуги МУП КБУ, можно на сайте предприятия.



Платежная система интернета безопасна?

Жители Бердска могут оплачивать большинство услуг по системе «Город» без очередей и в любое удобное время через безопасные сервисы Интернет-оплаты. Система принимают оплату по любым картам Visa, Masterсard и Мир.

А платежный кабинет – pay.kvartplata.ru– позволяет оплатить наиболее востребованные услуги партнеров системы «Город» коммунальные услуги, телефонию, интернет, налоги, пошлины, штрафы и взыскания, кредиты, детские сады, общеобразовательные учреждения, Интернет игры и многое другое – онлайн, по картам Visa, Masterсard, Мир.

Как зарегистрироваться в платежном кабинете?

Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона, который послужит логином для входа в систему и кодовое слово на случай обращений в службу поддержки. После регистрации вам будет направлено СМС с паролем, введя который, вы сможете войти в Платежный кабинет.

Как найти в платежном кабинете свои услуги?

Найти услугу на сайте можно с помощью поиска по названию, по адресу или по штрих-коду. При поиске по наименованию услуги при первой оплате услуги необходимо будет указать номер вашего лицевого счета. В дальнейшем этот платеж и данные лицевого счета будут сохранены в качестве шаблона в разделе «Мои услуги». Выбранная к оплате услуга переносится в раздел «Корзина», далее вы сможете найти и выбрать к оплате другие услуги.



Как оплатить услуги?

После того как вы выбрали к оплате все необходимые услуги, вам нужно перейти в раздел «Корзина», где вы сможете подтвердить либо скорректировать список платежей.

Для совершения оплаты вы будете перенаправлены на защищенную страницу банка-эквайера — «Газпромбанк» (Акционерное общество), где вы сможете ввести данные банковской карты и завершить оплату. Для удобства информация о совершенных платежах сохраняется в разделе «История оплат» и доступна в любой момент.

Как обеспечивается безопасность платежей?

Все платежи производятся на защищенной странице банка-эквайера «Газпромбанк» (Акционерное общество). Банк-эквайер функционирует на основе современных протоколов и технологий, разработанных международными платежными системами Visa International, MasterCard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, MasterCard SecureCode) и национальной платежной системой «Мир» (MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в процессинговом центре Банка-эквайера, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в Интернет.

Есть ли комиссия за оплату услуг через платежный кабинет?

При оплате ряда услуг взимается комиссия. При наличии комиссии вы видите ее размер перед отправкой платежа в «Корзину». При оплате налогов и сборов взимается плата за информационно-технологическое обслуживание. Ее размер вы также видите перед отправкой платежа в «Корзину».



Что нужно, чтобы получить доступ к Интернет-банку?

Для того чтобы воспользоваться услугами Интернет-банка, как правило, нужно иметь текущий счет или картсчет в банке и оформить дополнительную услугу – Интернет-банк.

Как получить подтверждение платежа и просмотреть историю платежей при оплате в Интернет-банке?

Все данные о ваших платежах сохраняются в вашем личном кабинете в Интернет-банке в разделе «История платежей». Запросить оригинал выписки по счету можно, обратившись в офис банка.

Какие возможности, помимо оплаты услуг, предоставляет Интернет-банк?

Узнавать остаток и историю операций по всем счетам. Переводить деньги между своими счетами, а также совершать платежи третьим лицам. Погашать кредиты, задавать любые вопросы специалистам банка и быстро получать ответы через систему электронных сообщений.

Что такое личный кабинет абонента ЖКХ?

Это сервис, который федеральная система «Город» предоставляет клиентам управляющих компаний, сотрудничающих с системой начислений ЖКУ «Город».

В личном кабинете можно ознакомиться с детализацией начислений и узнать задолженность по лицевому счету, внести показания счетчиков, оплатить жилищно-коммунальные услуги по картам Visa, Mastercard, Мир. Подписаться на ежемесячную рассылку единого платежного документа, а также связаться с управляющей компанией и оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу.

Доступ в личный кабинет предоставляется абоненту в управляющей компании. На текущий момент сервис активно используется в Новосибирске, Биробиджане, Владивостоке, Перми и других городах РФ. Уточнить, доступен ли вам данный сервис, вы можете, обратившись в вашу управляющую компанию.

Оплачивайте услуги без комиссии

С 1 апреля 2019 отменена комиссия при оплате «Садовые и дачные общества – РФ»: прием взносов, оплата электричества, воды и газа за садовый и дачный участок. За коммунальную услугу обращение с ТКО в пользу ООО «Экология-Новосибирск», а также Электроэнергия, Новосибирскэнергосбыт.