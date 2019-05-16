КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 3-Ю (64 кв.м.) В ТИХОМ ЦЕНТРЕ
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

По суду взыскивают долги за капремонт с жителей элитного Изумрудного городка в Бердске

Конца и края нет: о миллиардных хищениях в Роскосмосее заявил Быстрыкин

Умерла после урока физкультуры 14-летняя школьница в Архангельске

Выпускник-2019 Маргарита Лаптева получила звание «Мисс ЗОЖ Бердска»

Обнаружили рак 200 человек после заполнения анкеты минздрава в Новосибирской области

Приговорили к штрафу врача-психиатра из-за самоубийства срочника с Урала

Инструкция: Как заплатить за услуги ЖКХ в Бердске?

«Билетов банка приколов» на 565 тыс. рублей принял банкомат в Москве

Зеленский станет президентом Украины 20 мая

Из-за нищеты не имеет сбережений большинство россиян

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


«Билетов банка приколов» на 565 тыс. рублей принял банкомат в Москве

Операции перевода денег прошли на две банковские карты: на одну 38 купюр, на другую — 75. Ещё 35 бумажных сувениров приняты не были.

16.05.2019 Фото: trp.su Нет комментариев
 
Билетов банка приколов на 565 тыс. рублей принял банкомат в Москве

Сувенирные деньги похожи на настоящие, если не приглядываться

Неизвестный в Москве пытался внести в банкомат «Билеты банка сувениров» на 740 тысяч рублей, но операции прошли на 565 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД сегодня, 16 мая.

Со слов представителя банка, речь которого привели в пресс-службе, 29 августа 2018 года неизвестное лицо в дополнительном офисе через банкомат внесло 148 купюр «Билетов банка сувениров» номиналом по 5 тысяч рублей на общую сумму 740 000 рублей.

Он указал, что операции перевода денег прошли на две банковские карты: на одну 38 купюр, на другую — 75. Ещё 35 бумажных сувениров приняты не были.

«Таким образом, не установленное следствием лицо похитило денежные средства на общую сумму 565 000 рублей», — рассказал собеседник агентства, добавив, что головной офис банка находится по адресу: Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
По суду взыскивают долги за капремонт с жителей элитного Изумрудного городка в Бердске Конца и края нет: о миллиардных хищениях в Роскосмосее заявил Быстрыкин Лесоводы в Новосибирской области получили от губернатора ключи от 39 новых УАЗов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика