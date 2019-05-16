«Билетов банка приколов» на 565 тыс. рублей принял банкомат в Москве

Неизвестный в Москве пытался внести в банкомат «Билеты банка сувениров» на 740 тысяч рублей, но операции прошли на 565 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД сегодня, 16 мая.

Со слов представителя банка, речь которого привели в пресс-службе, 29 августа 2018 года неизвестное лицо в дополнительном офисе через банкомат внесло 148 купюр «Билетов банка сувениров» номиналом по 5 тысяч рублей на общую сумму 740 000 рублей.

Он указал, что операции перевода денег прошли на две банковские карты: на одну 38 купюр, на другую — 75. Ещё 35 бумажных сувениров приняты не были.

«Таким образом, не установленное следствием лицо похитило денежные средства на общую сумму 565 000 рублей», — рассказал собеседник агентства, добавив, что головной офис банка находится по адресу: Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Источник: РИА Новости