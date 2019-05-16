Умерла после урока физкультуры 14-летняя школьница в Архангельске

В Архангельске завели уголовное дело из-за гибели школьницы после урока физкультуры, сообщает в среду региональное управление СК.

14-летняя девочка почувствовала себя плохо во время пробежки на набережной Северной Двины. Она скончалась, не доехав до больницы.

Выяснилось, что погибшая имела некое заболевание и наблюдалась в связи с ним у врачей, однако освобождения от физкультуры у нее не было.

Уголовное дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Источник: Интерфакс