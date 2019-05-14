Сорванный штормом железный лист рухнул на 11-летнего мальчика в Новосибирске

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту травмирования 11-летнего ребенка по ул. 1-й Чукотский переулок в Кировском районе Новосибирска.

Предварительно установлено, что 8 мая около 16 часов порывом ветра с ограждения строящегося объекта сорвало листы железа, одним из которых были причинены телесные повреждения ребенку. После произошедшего проходившие мимо очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

В ходе проверки ребенку будет проведена судебно-медицинская экспертиза тяжести причиненного вреда здоровью и принято итоговое процессуальное решение.