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Сорванный штормом железный лист рухнул на 11-летнего мальчика в Новосибирске

ЧП произошло возле стройки. Следственный комитет устанавливает тяжесть причиненного ребенку вреда.

14.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сорванный штормом железный лист рухнул на 11 летнего мальчика в Новосибирске

В Новосибирске проводится проверка по факту травмирования подростка

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту травмирования 11-летнего ребенка по ул. 1-й Чукотский переулок в Кировском районе Новосибирска.

Предварительно установлено, что 8 мая около 16 часов порывом ветра с ограждения строящегося объекта сорвало листы железа, одним из которых были причинены телесные повреждения ребенку. После произошедшего проходившие мимо очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

В ходе проверки ребенку будет проведена судебно-медицинская экспертиза тяжести причиненного вреда здоровью и принято итоговое процессуальное решение.


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