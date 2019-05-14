КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

США готовится применить ядерное оружие в Европе

Разрушенную дорогу восстановят в течение месяца на ул. Лунной в Бердске

Кондуктор подложил бомбу в троллейбусе ради выходного в Чите

Оставил за решеткой фигурантов дела о хищении 7,4 млн рублей на строительстве коллектора в Бердске апелляционный суд

Сорванный штормом железный лист рухнул на 11-летнего мальчика в Новосибирске

Вице-мэр Бердска: Мусор с кладбища вывозят ежедневно

Дети жиреют без грудного молока в младенчестве

Шнуров распускает группу «Ленинград»

На 2,5-4 тыс. рублей стали получать больше пенсионеры в России с мая

Мат и оскорбления: Соцработников не пропускают без очереди к врачам ЦГБ Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Арест подозреваемому в торговле вещдоками замначальника полиции Бердска продлил суд Новосибирска

Высокопоставленный бердский полицейский Алексей Зорин находится в СИЗО со 2 марта. Уголовное дело о мошенничестве еще расследует СК.

14.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: ВН/Наталии Захаровой Нет комментариев
 
Арест подозреваемому в торговле вещдоками замначальника полиции Бердска продлил суд Новосибирска

Начальник следственного отдела МВД по Бердску Алексей Зорин обвиняется в превышении должностных полномочий

Алексею Зорину, начальнику следственного отдела полиции Бердска Центральный суд Новосибирска продлил срок ареста еще на один месяц. Высокопоставленный бердский полицейский останется в СИЗО до 2 июня, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Дмитрий Лямкин.

-Расследование дела продолжается, поэтому срок заключения под стражей продлен, — резюмировал Лямкин.

Примечательно, что первое судебное заседание по мере пресечения Зорину было закрытым.
«Курьер. Среда. Бердск» писал, что судебное заседание по избранию меры пресечения перенесли в Новосибирска ради того, чтобы исключить какое-либо влияние местных силовых структур на ход расследования, исключить конфликт интересов и вмешательство в работу следователей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексея Зорина задержали 2 марта по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшее крупный ущерб. По версии следствия, он с подельником похищал и продавал вещественные доказательства, в частности автомобиль, проходивший по делу о торговле наркотиками.

Второй фигурант дела, по информации «Курьер. Среда. Бердск», находится под подпиской о невыезде. Это исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко. Кроме того, в деле фигурируют старший следователь Клавдия Кобзева и подчиненный Мощенко Богдан Кравчук.

В задержании Зорина и обысках в его рабочем кабинете участвовал полицейский спецназ и сотрудники ФСБ. Они предотвратили попытку подозреваемого разбить телефон и выбросить его из окна четвертого этажа. Между тем, начальник следственного отдела бердского отдела МВД, который имеет должность замначальника полиции, не признал вину.

Расследование ведет региональное управление Следственного комитета. Пока СКР не комментирует дело в интересах следствия, заявил «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Чечулин, официальные представитель СКР по Новосибирской области.

Сотрудник пресс-службы областного управления МВД Юлия Хабибуллина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в случае, если вина Зорина и его подельника будет доказана, их уволят из органов внутренних дел, а их непосредственных начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
США готовится применить ядерное оружие в Европе Разрушенную дорогу восстановят в течение месяца на ул. Лунной в Бердске Кондуктор подложил бомбу в троллейбусе ради выходного в Чите

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика