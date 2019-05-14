Арест подозреваемому в торговле вещдоками замначальника полиции Бердска продлил суд Новосибирска

Алексею Зорину, начальнику следственного отдела полиции Бердска Центральный суд Новосибирска продлил срок ареста еще на один месяц. Высокопоставленный бердский полицейский останется в СИЗО до 2 июня, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Дмитрий Лямкин.

-Расследование дела продолжается, поэтому срок заключения под стражей продлен, — резюмировал Лямкин.

Примечательно, что первое судебное заседание по мере пресечения Зорину было закрытым.

«Курьер. Среда. Бердск» писал, что судебное заседание по избранию меры пресечения перенесли в Новосибирска ради того, чтобы исключить какое-либо влияние местных силовых структур на ход расследования, исключить конфликт интересов и вмешательство в работу следователей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексея Зорина задержали 2 марта по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекшее крупный ущерб. По версии следствия, он с подельником похищал и продавал вещественные доказательства, в частности автомобиль, проходивший по делу о торговле наркотиками.

Второй фигурант дела, по информации «Курьер. Среда. Бердск», находится под подпиской о невыезде. Это исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко. Кроме того, в деле фигурируют старший следователь Клавдия Кобзева и подчиненный Мощенко Богдан Кравчук.

В задержании Зорина и обысках в его рабочем кабинете участвовал полицейский спецназ и сотрудники ФСБ. Они предотвратили попытку подозреваемого разбить телефон и выбросить его из окна четвертого этажа. Между тем, начальник следственного отдела бердского отдела МВД, который имеет должность замначальника полиции, не признал вину.

Расследование ведет региональное управление Следственного комитета. Пока СКР не комментирует дело в интересах следствия, заявил «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Чечулин, официальные представитель СКР по Новосибирской области.

Сотрудник пресс-службы областного управления МВД Юлия Хабибуллина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в случае, если вина Зорина и его подельника будет доказана, их уволят из органов внутренних дел, а их непосредственных начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.