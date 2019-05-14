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Мат и оскорбления: Соцработников не пропускают без очереди к врачам ЦГБ Бердска

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Мат и оскорбления: Соцработников не пропускают без очереди к врачам ЦГБ Бердска

Пациенты игнорируют право социальных работников посещать докторов в интересах своих подопечных без очереди.

14.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мат и оскорбления: Соцработников не пропускают без очереди к врачам ЦГБ Бердска

На прием к терапевту всегда скапливается очередь

Тратят время в очередях для получения рецептов для своих подопечных соцработники Бердска.

Вице мэр по строительству и городскому хозяйству Владмир Захаров поинтересовался у начальника отдела соцобслуживания населения Натальи Скоромных, есть ли у соцработников, обслуживающих бердчан на дому, право посещать врачей в горбольнице без очереди.

— Соцработники, которые оказывают услуги на дому, имеют право посещать медработников без очереди. Взаимопонимание с горбольницей у нас есть. Везде на терапевтических объявлениях вывешены объявления. Но хочется призвать наших граждан, которые находятся в очередях, с пониманием относиться к нашим социальным работникам. Доходит вплоть до нецензурной брани, когда они не впускают просто в кабинет, — подчеркнула Скоромных.

Получается так, что соцработник вместо того, чтобы оказывать услуги, стоит в очереди, отметил Захаров.

Получается, что он тратит время на то, чтобы помочь гражданину, подтвердила Наталья Юрьевна.

Владимир Захаров поручил Скоромных отработать данный вопрос с главврачом горбольницы. Соцработник приходит в больницу не для себя, а для человека, который нуждается в помощи, акцентировал Захаров.


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