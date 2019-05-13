6 пьяных задержали 9 мая на площади Горького полицейские Бердска

За прошедшую неделю зарегистрировано 428 сообщений о происшествиях в отделе МВД по Бердску. 28 из общего количества — о преступлениях, 14 раскрыты, остальные остались нераскрытыми, как правило это кражи личного имущества граждан, сообщил на совещании чиновников 13 мая начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

В дежурную часть были доставлены 50 административных нарушителей, составлено 42 административных протокола.

Проводились оперативно-профилактические мероприятия, связанные с правилами пребывания иностранных граждан на территории РФ. Тяжких и особо тяжких преступлений допущено не было, отметил начальник ОМВД.

Автор видео Галина Панчева



Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров спросил у Соколова, были ли у него замечания по организации празднования 9 мая.

— Замечаний не было. Принимались меры по охране общественного порядка. Сводка, конечно, за сутки набралась. Было зарегистрировано 55 сообщений. Мы реагировали, принимали меры. С площади шесть человек доставлялись в нетрезвом виде в отдел для привлечения к административной ответственности, — пояснил Соколов.

Автор видео Галина Панчева

