136 новых случаев заболевания ВИЧ выявлено в Бердске

В рубрику «Сообщи свою новость» написалаЦентра гигиены и эпидемиологии в НСО в Бердске:

— 19 мая Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде.

В 2018 году зарегистрировано 3770 ВИЧ – инфицированных, показатель заболеваемости составил 135,2 на 100 тысяч населения, что ниже показателя 2017 года (144,3) на 6,3% и ниже СМУ за предшествующие 5 лет (143,2) на 5,6%. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области в 2,3 раза выше показателя РФ (58,99) и на 19,7% выше показателя СФО (112,99).

В 2018 году по городу Новосибирску зарегистрировано 2185 ВИЧ – инфицированных, что составляет 58,0% от общего числа зарегистрированных по области. В отчетном году заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 6,2% с 144,4 в 2017 г. до 135,5 в 2018 г.

Необходимо отметить, что продолжается высокая регистрация ВИЧ – инфекции в городах Бердск — 136 случаев (131,3 на 100 тысяч населения), Обь — 40 случаев (135,6) и районах: в Новосибирском — 197 случаев (132,2); Искитимском — 187 случаев (159,8); Тогучинском — 136 случаев (240,2); Коченевском -111 случаев (240,6); Черепановском — 93 случая (195,6); Мошковском — 81 случай (192,2); Барабинском — 54 случая (131,0); Маслянинском — 51 случай (218,2); Ордынском — 48 случаев (133,6); Болотнинском — 39 случаев (142,7); Куйбышевском — 38 случаев (66,1); Татарском — 36 случаев (94,1), Карасукском – 36 случаев (83,28), Чулымском – 30 случаев (137,0), где зарегистрировано 1313 случаев, что составляет 82,8% от общего числа ВИЧ – инфицированных в районах Новосибирской области.

В 2018 году умерли 2380 ВИЧ – инфицированных, из которых 43,2% с диагнозом «ВИЧ-инфекция + туберкулёз» — 1029 человек. С диагнозом «СПИД» умерло 302 больных, в том числе 14 человек, взятых на учет в отчетном году.

Кому рекомендуется пройти тестирование на ВИЧ?

Ситуации, связанные с риском:

— Повторное использование инструментов для в/в инъекций.

— Переливание крови или ее компонентов (в прошлом).

— Сексуальные контакты без презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером (он/она может не знать свой ВИЧ-статус).

— Наличие в прошлом или настоящем инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

— От ВИЧ-инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов, во время грудного вскармливания).