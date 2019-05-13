Цены вырастут на продукты из-за маркировки новых товаров миллиардерами

В России расширяют список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Функции маркировщика доверили Центру развития перспективных технологий, которым владеют российские миллиардеры.

Распоряжение о государственно-частном партнерстве с ЦРПТ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает газета «Ведомости». Половина ЦРПТ принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, четверть — основателю сети «Магнит» Сергей Галицкому и четверть — госкорпорации «Ростех».

Маркировку на потребительских товарах власти планируют ввести до 2024 года. Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, будет дополнен. В этот перечень могут быть включены мясные и рыбные продукты, бакалея, бытовая техника, косметика, бытовая химия, детское питание и молочные продукты. На данный момент в список входят только лекарства, сигареты и одежда. За маркировку каждого товара ЦРПТ будет получать по 50 копеек. Бесплатно маркироваться будут лишь жизненно необходимые лекарства, которые стоят меньше 20 рублей.

На создание системы маркировки потратят более 200 миллиардов рублей. Эксперты считают, что введение новых маркировок приведет к росту себестоимости товаров, замедлит их производство и перевозку, а также снизит конкурентоспособность. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на маркированные товары.

Источник: ura.news