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Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске

10 мая ему исполнилось 60 лет. Его навсегда запомнят как неравнодушного человека, организатора военной реконструкции в День Победы, воспитывавшего настоящих патриотов.

13.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 19 коммент.
 
Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске

Председатель бердского отделения морского собрания Виктор Кришталь — один из главных организаторов митинга в честь Дня ВМФ

Сегодня, 13 мая, умер руководитель бердского морского собрания Виктор Кришталь. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» родные Виктора Владимировича, он долго болел.

10 мая 2019 года Виктору Кришталю исполнилось 60 лет.

По словам близких Виктора Владимировича, прощание с ним состоится 15 мая. В среду с 12.00 пройдет отпевание в бердском Преображенском соборе. Похоронят его на кладбище в Бердске.

Виктор Кришталь был многолетним другом редакции «Курьер. Среда. Бердск» и нашим гражданским журналистом. Он никогда не проходил мимо насправедливости.

В Бердске его помнят не только как организатора профессионального праздника моряков. Но и как первопроходца в патриотическом воспитании. Ему принадлежит идея реконструкции боев времен Великой Отечественной войны, ставшая доброй общегородской традицией.

Он был честным и прямым человеком, с обостренным чувством долга и чести. Для многих бердских мальчишек Виктор Владимирович стал старшим другом, а кому-то и отцом, обучая их не только стрелять и маршировать в строю, но и быть смелыми, добрыми и справедливыми.

Выражаем соболезнования родным и близким Кришталя Виктора Владимировича. Мы скорбим вместе с ними. Город понес невосполнимую утрату. Вечная ему память.


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(19) Комментариев

  1. А.

    Соболезную

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  2. Аноним

    Светлая память.

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  3. Солдат

    Очень сильный человек был, даже лет 5 назад. К сожалению болезнь…. Соболезнования.

    Thumb up 21 Thumb down 0

  4. Эрвин

    Прощай дядька Витя. Низкий тебе поклон за всё что ты сделал. Человечище и Мужик с большой буквы. Воин. Светлая тебе память. Вот честно даже слез сдержать не могу.

    Thumb up 28 Thumb down 5

  5. byu

    Прощай, морпех! Ты прожил достойно!

    Thumb up 22 Thumb down 0

  6. Зверь

    Мои искренние и глубокие соболезнования родным и близким!

    Thumb up 15 Thumb down 0

  7. Leonnz

    Один из немногих, кто нес добро в сердца! ПУХОМ!

    Thumb up 15 Thumb down 0

  8. Герасим

    Довелось служить с Виктором в Бердской бригаде. Очень позитивный был человек! Земля пухом…

    Thumb up 17 Thumb down 0

  9. Зелёная

    Искренние соболезнования родным и близким человека, которого не стало на этом свете.
    Именно с этим человеком ассоциируются у меня бердские праздники в честь Дня Победы. Безусловно, В.В.Кришталь был очень ярким неординарным человеком. Он превращал чествование Победы в торжественный, волнительный, познавательный, яркий и запоминающийся праздник.
    Добрая память замечательному человеку!

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  10. Коммунар

    Горжусь дружбой с этим замечательным человеком. Соболезную родным. Земля ему пухом!

    Thumb up 10 Thumb down 0

  11. Горобец И.П.

    Родным и близким- мои соболезнования. Виктору- пухом земля.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  12. Гость

    Карлыгаш и Динара, держитесь! Будьте сильными! Мы с вами!

    Thumb up 8 Thumb down 0

  13. Аноним

    служили вместе с ним во Вьетнаме и потом в Славянке в 390 полку морской пехоты. Мне жаль что уходят Командиры ..https://www.youtube.com/upload ПРОЩАЙ, старшина!

    Thumb up 3 Thumb down 0

  14. МОРЯК

    Земля пухом!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  17. Вадим Назимов

    Бесконечная утрата.
    Мы познакомились с ним в 99-м на собрании Союза моряков «Экипаж», и с того времени я не помню себя без его участия.
    Он мне был, как брат. Сколько лепёшек по дружбе было преломлено с ним! Сколько плова совместно приготовлено! Душа — тельняшка нараспашку.
    Человек мира, Человек вселенной.
    Друг всем, Воин за всех.
    Он не преклонялся перед трудностями, первым приходил на помощь.
    Никогда от него не было отказа… В любую погоду…
    Всегда сметливый ум… Всегда юмор… Всегда разведка…
    …И в памяти его задумчивый взгляд, и бравый ус, прикрученный правой рукой…
    Об удали его ходят легенды. О делах его будут помнить люди. И мои дети тоже будут его помнить…
    Помните Первый открытый турнир по пейнтболу среди военно-патриотических клубов и общественных организаций города Бердска памяти 67 бригады СпН?
    Помните высадку десанта морской пехоты на День ВМФ на городском пляже?
    Помните реконструкции ко Дню Победы? Переход с кадетами и установление памятного креста? Турнир по метанию ножей? А демонстрация музейного оружия на День города? А его смелые публикации или смешные рассказы?
    Он был ярким и необычным человеком.
    Сколько ярких историй было им рассказано!
    Сегодня со всей страны в его адрес приходят тёплые слова. От Владивостока до Краснодара и Севера.
    Спасибо всем, кто откликнулся на эту боль.
    Спасибо тебе, Виктор Кришталь, что я стоял рядом с тобой.

    Thumb up 15 Thumb down 1

  18. Kot_71

    Виктор Владимирович был настоящим другом и наставником нашим мальчишкам, его воспитанникам, помогал преодолевать трудности и помогал советом. Навсегда в нашей памяти и в наших сердцах. Вечная память…

    Thumb up 3 Thumb down 0

  19. Ворчун

    Соболезную родным и безумно жаль, что нет теперь такого активного позитивного и деятельного человека! Сколько он сделал для города, для пацанов, для страны! Как интересно писал, рассказывал, сколько умел! Огромная потеря..Вечная память..

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