Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске

Сегодня, 13 мая, умер руководитель бердского морского собрания Виктор Кришталь. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» родные Виктора Владимировича, он долго болел.

10 мая 2019 года Виктору Кришталю исполнилось 60 лет.

По словам близких Виктора Владимировича, прощание с ним состоится 15 мая. В среду с 12.00 пройдет отпевание в бердском Преображенском соборе. Похоронят его на кладбище в Бердске.

Виктор Кришталь был многолетним другом редакции «Курьер. Среда. Бердск» и нашим гражданским журналистом. Он никогда не проходил мимо насправедливости.

В Бердске его помнят не только как организатора профессионального праздника моряков. Но и как первопроходца в патриотическом воспитании. Ему принадлежит идея реконструкции боев времен Великой Отечественной войны, ставшая доброй общегородской традицией.

Он был честным и прямым человеком, с обостренным чувством долга и чести. Для многих бердских мальчишек Виктор Владимирович стал старшим другом, а кому-то и отцом, обучая их не только стрелять и маршировать в строю, но и быть смелыми, добрыми и справедливыми.

Выражаем соболезнования родным и близким Кришталя Виктора Владимировича. Мы скорбим вместе с ними. Город понес невосполнимую утрату. Вечная ему память.