Умер после тяжелой болезни Виктор Кришталь в Бердске

Председатель бердского отделения морского собрания Виктор Кришталь — один из главных организаторов митинга в честь Дня ВМФ
Сегодня, 13 мая, умер руководитель бердского морского собрания Виктор Кришталь. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» родные Виктора Владимировича, он долго болел.
10 мая 2019 года Виктору Кришталю исполнилось 60 лет.
По словам близких Виктора Владимировича, прощание с ним состоится 15 мая. В среду с 12.00 пройдет отпевание в бердском Преображенском соборе. Похоронят его на кладбище в Бердске.
Виктор Кришталь был многолетним другом редакции «Курьер. Среда. Бердск» и нашим гражданским журналистом. Он никогда не проходил мимо насправедливости.
В Бердске его помнят не только как организатора профессионального праздника моряков. Но и как первопроходца в патриотическом воспитании. Ему принадлежит идея реконструкции боев времен Великой Отечественной войны, ставшая доброй общегородской традицией.
Он был честным и прямым человеком, с обостренным чувством долга и чести. Для многих бердских мальчишек Виктор Владимирович стал старшим другом, а кому-то и отцом, обучая их не только стрелять и маршировать в строю, но и быть смелыми, добрыми и справедливыми.
Выражаем соболезнования родным и близким Кришталя Виктора Владимировича. Мы скорбим вместе с ними. Город понес невосполнимую утрату. Вечная ему память.
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Соболезную
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Светлая память.
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Очень сильный человек был, даже лет 5 назад. К сожалению болезнь…. Соболезнования.
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Прощай дядька Витя. Низкий тебе поклон за всё что ты сделал. Человечище и Мужик с большой буквы. Воин. Светлая тебе память. Вот честно даже слез сдержать не могу.
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Прощай, морпех! Ты прожил достойно!
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Мои искренние и глубокие соболезнования родным и близким!
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Один из немногих, кто нес добро в сердца! ПУХОМ!
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Довелось служить с Виктором в Бердской бригаде. Очень позитивный был человек! Земля пухом…
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Искренние соболезнования родным и близким человека, которого не стало на этом свете.
Именно с этим человеком ассоциируются у меня бердские праздники в честь Дня Победы. Безусловно, В.В.Кришталь был очень ярким неординарным человеком. Он превращал чествование Победы в торжественный, волнительный, познавательный, яркий и запоминающийся праздник.
Добрая память замечательному человеку!
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Горжусь дружбой с этим замечательным человеком. Соболезную родным. Земля ему пухом!
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Родным и близким- мои соболезнования. Виктору- пухом земля.
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Карлыгаш и Динара, держитесь! Будьте сильными! Мы с вами!
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служили вместе с ним во Вьетнаме и потом в Славянке в 390 полку морской пехоты. Мне жаль что уходят Командиры ..https://www.youtube.com/upload ПРОЩАЙ, старшина!
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Земля пухом!
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https://youtu.be/-GrR9rhrvzA
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https://www.youtube.com/watch?v=wkFddZe9yaY
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Бесконечная утрата.
Мы познакомились с ним в 99-м на собрании Союза моряков «Экипаж», и с того времени я не помню себя без его участия.
Он мне был, как брат. Сколько лепёшек по дружбе было преломлено с ним! Сколько плова совместно приготовлено! Душа — тельняшка нараспашку.
Человек мира, Человек вселенной.
Друг всем, Воин за всех.
Он не преклонялся перед трудностями, первым приходил на помощь.
Никогда от него не было отказа… В любую погоду…
Всегда сметливый ум… Всегда юмор… Всегда разведка…
…И в памяти его задумчивый взгляд, и бравый ус, прикрученный правой рукой…
Об удали его ходят легенды. О делах его будут помнить люди. И мои дети тоже будут его помнить…
Помните Первый открытый турнир по пейнтболу среди военно-патриотических клубов и общественных организаций города Бердска памяти 67 бригады СпН?
Помните высадку десанта морской пехоты на День ВМФ на городском пляже?
Помните реконструкции ко Дню Победы? Переход с кадетами и установление памятного креста? Турнир по метанию ножей? А демонстрация музейного оружия на День города? А его смелые публикации или смешные рассказы?
Он был ярким и необычным человеком.
Сколько ярких историй было им рассказано!
Сегодня со всей страны в его адрес приходят тёплые слова. От Владивостока до Краснодара и Севера.
Спасибо всем, кто откликнулся на эту боль.
Спасибо тебе, Виктор Кришталь, что я стоял рядом с тобой.
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Виктор Владимирович был настоящим другом и наставником нашим мальчишкам, его воспитанникам, помогал преодолевать трудности и помогал советом. Навсегда в нашей памяти и в наших сердцах. Вечная память…
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Соболезную родным и безумно жаль, что нет теперь такого активного позитивного и деятельного человека! Сколько он сделал для города, для пацанов, для страны! Как интересно писал, рассказывал, сколько умел! Огромная потеря..Вечная память..
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