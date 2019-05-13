Труп в канализационном колодце обнаружили в промышленной зоне Бердска

Звонок с просьбой помочь следователям Следственного комитета поступил 12 мая от оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской службы в поисково-спасательный отряд, базирующийся в Бердске.

В районе ул. Химзаводской в канализационном колодце был обнаружен труп мужчины, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Следователям понадобилась помощь, чтобы извлечь его оттуда. Поэтому и обратились в ЕДДС. Оперативный дежурный перенаправил звонок спасателям.

Спасатели прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения подняли тело неизвестного с глубины 3,5 метров и передали полицейским. Личность погибшего устанавливается.