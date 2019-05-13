Отключили горячую воду на 2 недели после остывания батарей в центре Бердск

Котельную «Вега» останавливают на гидравлические испытания
С понедельника, 13 мая, в центральной части Бердска отключили горячую воду. Это связано с подготовкой к следующему отопительному сезону, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.
По его словам, гидравлические испытания начинаются сразу после того, как остынут батареи. А в Бердске по постановлению мэра Евгения Шестернина отопление выключили 8 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после многочисленных жалоб горожан.
— Предупреждение об отключении горячей воды было еще 8 мая. Мы разослали телефонограммы управляющим компаниям, обзвонили все диспетчерские. В этот день вышло постановление об отключении отопления, поскольку было много жалоб на перетоп. А по завершении отопительного сезона автоматически начинает действовать регламент по гидравлическим испытаниям в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко.
По его словам, отключать горячую воду в праздничные выходные не стали. Решили начать остановку котельных с понедельника:
— Сегодня мы обязаны выйти на гидравлические испытания. Сейчас согласовываем графики отключения с котельными частной ТГК-1 и «Вегой».
Таким образом, в течение двух недель не будет горячей воды в центральной части Бердска, которые отапливают эти две котельные. «Новую» в Микрорайоне и на ул. Озерной пока не отключают.
— Проведем испытания в течение 14 дней по центру. А дальше будем перемещаться туда. Две недели в центре не будет горячей воды, — подтвердил Александр Алексеевич.
По традиции частная котельная ТГК-1 на лето остановится и воду в центральной части города будет подогревать муниципальная котельная «Вега» по закольцованной схеме.
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Совсем сдурели. Отключали бы воду когда на улице +25, а не +4. У нас на фергане вообще дома промерзают, рано отключили отопление.
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Почему на 2 недели? Сейчас по закону не более 3 -х дней!!! Или я не права???
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Хотя на 3 дня я не права! Но на 14 дней имеют право отключать в летний период, а сейчас еще весна! Нарушение!!!
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большое «СПАСИБО» вам,Александр Алексеевич!!! Вовремя отключили…в самый раз…когда на улице похолодали,тогда и пора отключать!!! 3 дня не отключали после завершения отопительного сезона,могли бы еще недельку подождать!!!
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Может и могли бы. А может и нет.
Но крайне не хочется повторения того количества и той серьезности аварий, которые были этой зимой.
Лично меня больше волнует отопление и горячая вода зимой, что дома, что в садике, что в школе, чем ее двухнедельное отсутствие сейчас.
Лучше пусть пораньше начнут проверять сети и подготовка к отопительному сезону будет более качественная, чем всё будет впопыхах и зимой снова то отопление будут отключать, то вода горячая пропадать из-за аварий.
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Не надо изобретать велосипед:
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения необходимо: осуществлять СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ НАДЗОР за состоянием трубопроводов и всего оборудования, уход за ними, своевременное профилактическое обслуживание и устранение возникающих неполадок. Такой надзор производят по графику СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ОБХОДОМ СЕТИ и тепловых пунктов слесарями-обходчиками и мастерами, которые контролируют состояние всего оборудования.
Частоту осмотра оборудования устанавливает главный инженер теплосети в зависимости от типа и состояния оборудования от 1 до 4 раз в месяц. При этом все камеры следует осматривать не реже 1 раза в месяц, а камеры, в которых установлены дренажные насосы, не реже 2-х раз в неделю. Для обеспечения своевременного ремонта трубопроводов и оборудования тепловых сетей и тепловых пунктов результаты их осмотра фиксируют в рапортах обхода, которые ежедневно просматривают руководящие работники теплосети.
Если этого не было, то проблемы явно не должны затрагивать потребителей!
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К сожалению, это не последние испытания этим летом :
п.9.2.12. Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА (Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»)
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2 недели испытания проводятся в мегаполисах! В Бердске с учетом протяженности сетей в центре достаточно и 3-х дней.
В предыдущие годы испытания в центре проводились:
в 2018 году: с 28.05.18 — 03.06.18
в 2017 году: 25.05.17 — 26.05.17
в 2016 году: 28.05.16 – 31.05.16
в 2015 году: 12.05.15 – 13.05.15
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Позвонила по поводу отключения горячей воды в половине города в Общественную приёмную губернатора области. Толку ноль, посоветовали обратится в общественную приёмную администрации Бердска и ГЖИ. Отключать на две недели воду не имеют права. Так что, горожане, не сидите молча, а разбей и им телефоны своими звонками.
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Поделитесь, кто знает телефон ГЖИ!
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Представительство ГЖИ в Бердске находится по адресу Пушкина, 38, кабинет, 10. Контактный телефон – 2-01-40. Трудится в нем начнут два инспектора ГЖИ Ворсина Екатерина Владимировна и Громов Дмитрий Анатольевич.
http://www.iberdsk.ru/news/552082/
2 1
Думаю, что лучше звонить в ГЖИ Новосибирской области.
https://gji.nso.ru/priem/Pages/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.aspx
2 1
ГЖИ смысла нет беспокоить. Они не в теме. И эту ситуацию там не контролируют.
Ужасно, что никто не предупредил людей. Не было никаких объявлений. И что всё это почему-то необходимо делать в холодные дни. И ведь ни до кого не достучишься
7 1
«По требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 подача ГВС должна осуществляться бесперебойно. Однако существуют следующие оговорки для решения неординарных случаев:
Для устранения аварийной ситуации не более 8 часов в месяц. При этом дневное ограничение составляет не более 4 часов. Тупиковая магистраль при аварии может ремонтироваться в течение 24 часов подряд. Существуют виды работ, которые носят капитальный характер и по своей сложности не могут быть выполнены в регламентированный срок. Но это является скорее отягчающим обстоятельством для коммунальщиков. И увеличение срока ликвидации аварии служит поводом для выполнения перерасчета.
Для выполнения обязательных профилактических мероприятий, которое производятся только в летний период, допустимая продолжительность проведения работ ограничивается 14 сутками. Если отсутствие горячей воды осенью или того хуже зимой обуславливается профилактическими работами, то это не правдивая информация. Так как данный вид работ проводится с согласования местных органов власти только в летнее время.»
«Господин» мэр, а в Сибири 13 мая это лето??? Тем более в этот период практически у все происходят посадочные работы. Когда думать будите головой ,а ??? Где график этих работ, не ужели правда было так запланировано?
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Да главное новость об отключении отопления была перед праздником,а когда успели график составить 9 мая что ли???Ни какой информации ни где не было!
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Полный беспредел,кому то нужно чтобы все начали водонагреватели скупать и устанавливать! Мало того, что не оповестили население вовремя. Отключили воду, когда вечером в воскресенье люди с дач приехали, вечером все моются! Могли бы и в понедельник отключить. Мозги есть у людей которые всем этим управляют или нет? У нас , как всегда в Бердске думают не о людях, а о своем кармане!
И это уже не в первый раз!
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Те кто еще не купил и не установил, уже и не сделают этого. Мазохисты
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Если был составлен график отключения ,его нельзя было предоставить 8 мая???
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«Предупреждение об отключении горячей воды было еще 8 мая. Мы разослали телефонограммы управляющим компаниям, обзвонили все диспетчерские» — рассказал Александр Алексеенко
Вчера, после того как позвонила подруга, предупредить про отключение, зашла на сайт МУП «КБУ». Новости об отключении не было! Информация сегодня только появилась: https://www.mupkbu.ru/index.php/o-predpriyatii/novosti/328-grafik-provedeniya-vesennikh-ispytanij-teplovykh-setej-mup-kbu-2019-g
8 0
Телефон ГЖИ области 8(383)3034469,чем больше жалоб, тем больше толку.
3 0
Трубы по мостом через Шадриху голые,тепло улетучивается уже второй год!!!!!
7 0
В прошлом году, по осени тоже было отключение ГВС, как раз перед 1 сентября. Народ тогда возмутился и эти работы они провели в течении 3 дней. Жаловаться надо!
6 0
Введу того,что много возмущений среди жителей города Бердска,может,стоит Курьеру все же задать руководству,которое решило об отключении ГВС, вопросы,которые здесь обсуждаются? Пусть они ответят: Почему отключение не летом,а в мае…почему на 2 недели,а не на 3 дня…. вопросов здесь прозвучало очень много. Хочется услышать ответы. Пожалуйста,сделайте это для нас, жителей НАШЕГО с вами города.
17 0
Ленина 30-ни на одном из 6подьездов нет объявлений об отключении ГВС, позвонила в УК Вымпел, спихивают друг на друга и утверждают, чио ращвешивали объявления. Такой бардачный городишко, как Бердск только поискать, какую сферу ни возьми-кругом бардак и концы в воду. А Мэр приболел, поехал домой отогреваться….
6 0
Переключение с одной котельной на другую требует 2-хнедель???Или это КБУ само себе такие сроки устанавливает? Сегодня Травникову отправлю эту новость на Фейсбук.
7 0
а я Трампу в твиттер
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
3 0
Отключение горячей воды и тепла это механизм из комплекса сложнейших мероприятий, который был приведен в движение 7-8 мая, когда все стонали от жары…
Хотели как лучше
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так вы назовите имя кто горячую отключил, с ним Гоцман разберется
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они шо душой народа не дышат
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наш презик восемь шайб забросил
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