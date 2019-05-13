Отключили горячую воду на 2 недели после остывания батарей в центре Бердск

С понедельника, 13 мая, в центральной части Бердска отключили горячую воду. Это связано с подготовкой к следующему отопительному сезону, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

По его словам, гидравлические испытания начинаются сразу после того, как остынут батареи. А в Бердске по постановлению мэра Евгения Шестернина отопление выключили 8 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после многочисленных жалоб горожан.

— Предупреждение об отключении горячей воды было еще 8 мая. Мы разослали телефонограммы управляющим компаниям, обзвонили все диспетчерские. В этот день вышло постановление об отключении отопления, поскольку было много жалоб на перетоп. А по завершении отопительного сезона автоматически начинает действовать регламент по гидравлическим испытаниям в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко.

По его словам, отключать горячую воду в праздничные выходные не стали. Решили начать остановку котельных с понедельника:

— Сегодня мы обязаны выйти на гидравлические испытания. Сейчас согласовываем графики отключения с котельными частной ТГК-1 и «Вегой».

Таким образом, в течение двух недель не будет горячей воды в центральной части Бердска, которые отапливают эти две котельные. «Новую» в Микрорайоне и на ул. Озерной пока не отключают.

— Проведем испытания в течение 14 дней по центру. А дальше будем перемещаться туда. Две недели в центре не будет горячей воды, — подтвердил Александр Алексеевич.

По традиции частная котельная ТГК-1 на лето остановится и воду в центральной части города будет подогревать муниципальная котельная «Вега» по закольцованной схеме.