РПЦ: Не приписывайте Сталину победу в Великой Отечественной войне

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и не приписывать ему Победу в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс».
«Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Архиерей заявил, что Сталин ответственен за репрессии 1920-1930-х годов, к которым церковь «очень ясно выразила» свое отношение, когда канонизировала «новомучеников и исповедников».
Говоря о личной роли Сталина в Победе в Великой Отечественной войне, митрополит отметил, что по этому вопросу возникает очень много споров, в том числе по поводу действий главы государства, направленных на ослабление армии в 1930-е годы.
По его словам, многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась «совершенно не готовой» к этой войне. Он посоветовал вспомнить и о том, как Сталину доносили о готовящемся нападении, а он игнорировал эти донесения, в том числе донесения выдающегося разведчика Рихарда Зорге.
«Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время», — заключил митрополит Иларион.
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У путриотов — разрыв шаблона. А как же скрепы?
11 25
Самое сложно в жизни русского либерала: пережить первую декаду мая и не захлебнуться в собственной желчи.
Советские люди ВЫИГРАЛИ величайшую войну под предводительством Сталина.
Вот и все что надо знать.
42 25
.Выигрывают спортивные соревнования, геноссе. Красные победили в Гражданской войне «под предводительством» Троцкого. Вы это знаете?
8 15
троцкий и его армия редисок….
мне больше красногвардейци дальневосточной нравились.
1 0
Митрополит — либерал? РПЦ — либералы?
У вас ничего так, нормально это в голове укладывается?
11 13
Один мой дед, Иван Николаевич Баков, младший лейтенант, русский, погиб в первом же бою в 1943 под Орлом, поведя в атаку взвод с криком:»За Родину! За Сталина!» Похоронен в братской могиле в селе Резинкино (Орловская область). Так сообщил бабушке его однополчанин (тоже, кстати, Иван Николаевич), отыскав жену своего командира уже после войны и рассказав подробно о подвиге деда.
Другой мой дед, Владимир Максимович Борута, украинец, прошёл всю войну и отзывался о Сталине всегда с большим уважением, рассказывая о том как верили Верховному Главнокомандующему в те страшные годы простые солдаты.
Сам я никогда не был коммунистом, как и мои деды, прислуживаю в храме святителя Николая в Пыжах простым алтарником, являюсь доцентом кафедры физики МГТУ им. Н.Э.Баумана. Память о войне для меня свята.
Что касается Сталина, не являясь сталинистом, могу сказать, что для меня, как человека православного, отношение к Верховному Главнокомандующему нашей Пасхальной Победы в 1945 можно охарактеризовать одним словом — благодарность!
Ещё Бонапарт говорил о том, что стая баранов, возглавляемое львом, всегда сильнее стаи львов, возглавляемых бараном. Но дело даже не в этом.
Почему-то уважаемый митрополит говорит о Сталине только плохое. На мой взгляд это не справедливо.
Хотел бы напомнить нашим иерархам о том, что именно Сталин запретил аборты, сохранил державу, находящуюся на краю гибели, именно по указанию этого человека было восстановлено патриаршество. Б.Н.Ельцына, развалившего и разворовавшего страну, поставившего её на грань духовной и нравственной катастрофы, отпевали семь митрополитов! Может быть, стоит покаяться, уважаемый владыко?
15 3
Сталин такой же упырь как и Гитлер. Именно его игры с фашистами и привели к этой войне. И Геринг и Гудериан учились на наших полигонах, когда Германия была под санкциями. Посмотрите после каких событий Гитлер отдал приказ о разработке плана Барбаросса. Сталин его и спровоцировал. А голод в стране перед войной? Когда забирали весь хлеб чтобы продать его за границу, нефть то не экспортировали тогда. А миллионы репрессированных и расстрелянные военноначальники? А страх вбитый в людей никак не способствовал к принятию самостоятельных решений. Этот страх и поныне сидит в каждом из нас.
26 41
Этот страх и поныне сидит в каждом из ВАС… Учи историю и не повторяй штампов.
24 14
Вот как раз в отличии от вас я ее учил не по телевизору
7 9
Сам писал?
1 6
Эти не поймут. У них мозги ольгинцами промыты.
1 0
Оверлорд кукрыниксы страхи…
0 0
Абсолютно неверно оцениваешь цепочку событий! Сталин с гитлером не хороводился, а воевал в испании! Если ты не знал! Сталин совершил величайший дипломатический разворот, когда, после подписания многими странами договоров о сотрудничестве с гитлером — надеющихся канализировать немецкую военную машину на восток ещё в середине 1930-х! — внезапно заключил договор о НЕНАПАДЕНИИ! К тому же, рывок гитлера на восток был совершенно вне логики — война на два фронта, дефицит нефтепродуктов и другого сырья в германии, — В СССР не верили в блицкриг, а к длительной войне германия была не готова! Считалось, что гитлер направить вермахт на ближний восток — за нефтью! Это если коротко.
Про Зорге: двойной-тройной агент. Информация по началу войны давалась им крайне неконкретная, постоянно менялись даты — то на весну, то на осень. Ни о чём конкретном он не предупреждал — читай документы, а не суди по кино!
«А миллионы репрессированных и расстрелянные военноначальники? » — сотню раз уже тебе разъясняли, но ты не хочешь видеть и слышать?! Ну что ж, повторю! Мне не жалко!
«О якобы репрессированном командном составе Красной Армии с мая 1937 года по сентябрь 1939 года в количестве 40 тысяч человек. Именно такую, круглую цифру, назвал впервые журнал «Огонек» (№26, 1986 г.), за ним уже «Московские новости» и следом, другие издания. Откуда же взялась такая цифра? …А вот откуда.
Дело в том, что 5 мая 1940 года, начальник Главного управления кадров Наркомата обороны, генерал-лейтенант Е.Щаденко представил И.В.Сталину «Отчет о работе управления» за 1939 год. В нем говорилось о том, что за 1937—1939 годы, из рядов РККА было уволено, 36898 командиров. Подчеркиваю — УВОЛЕНО !!!
Из них в 1937 году, было уволено 18 658 человек. (13,1% списочной численности командно-начальствующего и политического состава), в 1938 году, было уволено 16 362 человек, (9,2% комсостава), в 1939 году, было уволено 1878 человек (0,7% комсостава).
Мотивы были следующие: 1) по возрасту; 2) по состоянию здоровья; 3) по дисциплинарным проступкам; 4) за моральную неустойчивость; 5) уволены по политическим мотивам 19 106 (из них после поданных жалоб и проведенных проверок 9247 восстановлены в 1938-1939 гг.); 6) арестовано, то есть репрессировано, было 9579 человек начсостава (из них 1457 человек восстановлены в 1938-1939 гг.).
Таким образом, можно констатировать, что число офицеров, арестованных в 1937-1939 годах (без ВВС и флота), составляет 8122 человек (3% от общей численности командного состава на 1939 год).
Из них приговорены к расстрелу около 70, расстреляно 17 — в основном самые высшие, например, двое из пяти маршалов (Тухачевский за организацию троцкистского военного заговора, Егоров за участие в шпионаже, подготовке терактов и участии в к.-р. организации), еще один маршал Блюхер был арестован за участие в военно-фашистском заговоре, приведший к необоснованным потерям и умышленному провалу операции на озера Хасан, но он умер в тюрьме. Так же за аналогичные особо опасные преступления были расстреляны 5 из 9 командармов 1 ранга (Белов, Якир, Уборевич, Федько, Фриновский) и другие представители «пятой колонны».
И, наконец, самое яркое свидетельство, из уст врага:
» … Вермахт просто предал меня, я гибну от рук собственных генералов. Сталин совершил гениальный поступок, устроив чистку в Красной Армии и избавившись от прогнившей аристократии» (из интервью А.Гитлера, данного им, журналисту К.Шпейделю в конце апреля 1945 г.)—-»
Так и где здесь миллионы расстрелянных военачальников?!
2 0
Где были эти попы, когда фашисты мирных жителей, не коммунистов, детей, женщин. стариков сжигали в деревнях, убивали в концлагерях. А сейчас повылазили, отдайте им их собственность видители. Что то на фотографиях ни один поп с крестом наперерез танкам или роте автоматчиков не замечен. И ни одна молитва не отвела ни одной бомбежки.
27 17
Вы слепенький(ая) поэтому и не видите и не знаете, от чего молитва отвела и что сделала. Потому что живете только биологическими устремлениями.
14 21
20 000 000 как один полегли, от кого отвела?
Таким как вы действительно прадновать нечего. Пересидели за спинами.
15 12
у кого это за чьей спиной сидел бирюков старший ныне покойный?
вы не мелите чушь то..
12 7
Так его среди них и нет.
1 6
среди кого них?…
среди тех кто воевал с с гитлером?..
3 0
Я вам поверю, когда по воде пойдете, как Петр, а не будете ныть как Иуда, что ничего не получается.
10 4
Ходили конечно.Хоть в 1927 году их и косили талантливые военачальники.
9 4
Добавьте ещё что Европа тоже сама виновата, что была оккупирована Гитлером и что Сталин виноват ещё в том, что у многих в России вселился страх стать бомжем…
17 8
Как не крути, хоть и были ГУЛАГи, репрессии и прочее, но ВОЙНУ ВЫИГРАЛИ под руководством Главнокомандующего И. В. Сталина!!!! Так что, чтобы не говорил поп, за Победой над фашистами стоял Сталин, и это факт…
31 12
Если была бы не готова, сдали бы все за месяц или еще меньше, как страны Европы
23 6
Талантище в военном деле надо полагать это тухачевский и бромштейн…
6 8
сколько было проиграно большевиками войн перед
вов…сочите…будете удивлены..
10 14
ходит дурачек по лесу ищет дурачек глупей себя…
9 4
Не приписывайте Победу Сталину! А кому ее приписать — главному попу из РПЦ? Или единой России? Каким бы тираном он не был, уничтожив в ГУЛАГе миллионы наших соотечественников, войну мы выиграли под его руководством. «За Родину, за Сталина» — помните, с какими лозунгами шли на смерть наши солдаты? Не за батюшку, не во имя Христа, а за Сталина! Такое было время, такова историческая правда …
21 12
Вы по старой коммунистической привычке забыли о народе. Почему-то это не вызывает удивления….
«За Родину, за Сталина» — помните»- по факту это «За веру, царя и Отечество». Введение в разгар войны погонов царской армии тому дополнительное подтверждение. И никой компартии.
Сталин, когда резко и сильно прижало, перешёл к христианской риторике в обращениях, типа «Братья и сёстры» вместо классовых разобщающих. Великая Отечественная война коренным образом изменила привычный уклад жизни в СССР. Не могло не измениться и положение Церкви, отношение к ней государства. Реальная действительность заставляла И.В. Сталина начать пересмотр своей религиозной политики, перейти к диалогу во имя единства верующих и атеистов во всенародной борьбе с общим врагом.
14 7
ну сталин был хитрым прогматиком.если бы на него все ополчились ..кто в 17 россию покинул.
ему бы тут то и конец..сделка..обычная политическая зделка.
7 3
там же было танго между английской империей.
французской империей и американцами..
2 2
Ты мне только про «народ сам победил» — не гони! Народ сам сначала побежал — в окружения попадали по несколько армий численностью 600-700 ТЫСЯЧ бойцов!
Да, попадали из-за потери управления, снабжения, упадка духа! Но наладил отпор, а потом обеспечил операции по изматыванию вермахта, погнал до Берлина именно лично Сталин! Разными мерами, не только устрашением и расстрелами, как вам поют либероиды!
До 80% вермахта перемолото на Восточном Фронте! Красная Армия взяла логово нацистов — Берлин! Главнокомандующим весь этот трудный путь до Победы был И.В.Сталин! Я твёрдо уверен — никто бы не смог добиться такого успеха, кроме него! Я уж не говорю про наших горбачёвых-ельцЫных!
2 0
это называется плохое военное планирование.
0 0
или вам больше нравится предательство
высшего комсостава?
0 0
голубчик много бы вы набрали за сталина повоевать то…
от пожрать это да!! там толпа была в москве.
до сих пор друг дружке пиняют кто на кого доносы стряпал..
что комнатки себе в камуналках потеплее выбить..
11 6
Запах черного пиара…
7 4
Почитайте В.Шаламова, узнаете как хорошо при Сталине было. Немцев наши великие военачальники телами забросали. У меня деды рассказывали:» Один с винтовкой в бой идет, а за ним 20 без оружия.» В плену были. Одного американцы освободили и отпустили. Другого наши(45 кг был в концлагере) — объявили предателем родины.Несколько лет потом чекисты еще таскали. Сталин был параноик. С таким же успехом можете дифирамбы Чикатило петь.
5 4
чекисты? ..это в смысле дзержинский фелекс эдмундович и лацис?…
0 0
Шаламов — это тот, кого посадили за троцкизм и прославление Гитлера?
2 0
Чем Шаламов отличается от Солженицына?
Тем, что меньше врет, в отличает от своего друга?
2 0
ох ну что вы мечетесь со своими откровениями почитайте клима самгина..
1 0
И опять враньё!
«Безвозвратные потери ВС СССР в ВОВ составляют 11,5 — 12,0 миллионов человек безвозвратно, при собственно боевых демографических потерях в 8,7–9,3 млн. человек. Потери Вермахта и войск СС на Восточном фронте составляют 8,0 — 8,9 миллионов человек безвозвратно, из них чисто боевые демографические 5,2–6,1 миллионов (включая умерших в плену) человек. Плюс к потерям собственно Германских ВС на Восточном фронте необходимо прибавить потери стран сателлитов, а это ни много, ни мало 850 тыс. (включая умерших в плену) человек убитыми и более 600 тыс. пленными. Итого 12,0 (наибольшее кол-во) млн. против 9,05 (наименьшее кол-во) млн. человек.
Закономерный вопрос: а где же «заваливание трупами», о котором так много говорят западные, а ныне и отечественные «открытые» и «демократические» источники? Процент погибших советских военнопленных, даже по самым щадящим оценкам, не менее 55%, а немецких, по самым большим, не более 23%. Может, вся разница в потерях объясняется просто нечеловеческими условиями содержания пленных?
Автор в курсе, что данные статьи отличаются от последней официально провозглашенной версии потерь: потери ВС СССР — 6,8 млн. военнослужащих убитыми, и 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими без вести, потери Германии — 4,046 млн. военнослужащих погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести (включая 442,1 тыс. погибших в плену), потери стран сателлитов 806 тыс. убитыми и 662 тыс. пленными. Безвозвратные потери армий СССР и Германии (включая военнопленных) — 11,5 млн. и 8,6 млн. чел. Общие потери Германии 11,2 млн. человек. (например в Википедии)
Вопрос же с мирным населением более страшен против 14,4 (наименьшее кол-во) млн. человек жертв ВОВ в СССР — 3,2 млн. человек (наибольшее кол-во) жертв с немецкой стороны. Так кто и с кем воевал? »
Могу дать ссылку на серьёзный анализ большого объёма, а это только общий вывод!
3 0
«Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и не приписывать ему Победу в Великой Отечественной войне». Иларион превысил свои полномочия, не понимая назначение церкви. Суждения людей, которые никогда ни за что не отвечали (огромная страна, миллионы людей разных национальностей), не принимали глобальных решений (сохранение государства, славянского народа, как стержня государства) кроме вреда ничему не способствуют. В настоящее время церковь пытается проникнуть в образовательную систему, властные структуры, манипулировать мало образованными, психически не уравновешенными людьми, что противоречит теории: государство и церковь существуют раздельно. В былые времена, когда были настоящие служители церкви, если бы ему присвоили звание «почетный гражданин города», он подумал, что над ним издеваются. Кроме оценок бога, другого поощрения этой категории людей не существует!
14 8
А ещё говорили : «Чем выше летаешь — тем ниже падать».
0 0
«Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя»- а говорить, что поражение в ВОВ немцев- это заслуга Гитлера как бы можно, да? )) Толерантное прогрессивое человечество не одибрило такой тезис)))
10 2
Опять сталиносрач, как же это прекрасно
Это хорошо, пока вы тут грызётесь друг с другом, по поводу дел давно минувших, путинская шобла уничтожает страну, грызитесь дальше, не отвлекайтесь
7 7
Это весьма познавательная история Петр.
Началась советская волна эмиграции и вот на брайтен бич причалил попик с одессы.Так во всей красе по голосам америки пошла вакханалия угнетенного попика
всея нью йорка.
Счас тут отдельные вакханы меня уже карами небесными стращали..
А я подожду чем эта вальцманиада одесского розливу кончится с поповной сбежавшей в израиль..
и попом не взятым в земли обетованные…
а взятым в голосисты американецкие…
4 0
Я и говорю, не отвлекайтесь, молчите и терпите, всё идёт по плану
3 5
Чего терпеть то родимый спаситель россии?..
У меня все здорово.
2 0
И главное, по больше грызитесь друг с другом, не замечая, что происходит вокруг divide et impera
3 7
петр…это вечная песня о мертвой долине.
1 0
Путин вывел на экраны страны тяжелую артиллерию — чубайсов, сванидзе, жириновских и прочих «экспертов» сталинизма.
Его не совсем удовлетворил опрос Левады и он заказал ВЦИОМу свой, по которому процент одобряющих Сталина снизился с 77% до 58%. Скоро пригласят проводить опросы Чурова, у которого цифра сталинистов опустится по обыкновению до 0,146%, а число путиноидов возрастет до 146%
6 2
о! вы к стати вкурсе что троцкий хорошка?
его реабилитацию мемориал выбил…от такие пироги…
2 0
— А разве Мемориал имеет какое-то отношение к большевикам?
— Естесственно эти иностранные агенты по долгу разведслужбы все состояли в КПСС.
Они же СССР всю жизнь ненавидели и теперь решили вбросить еще одну кость раздора в логово своего заклятого врага.
«4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»»
4 4
Подождем когда нам явят икону новомученика тухачевского убиеного кровавым тираном сталиным…
2 0
НВР : В войне победили точно не попы и не верующие. Это сейчас так обидно признавать, что хочется вылить от злости и бессилия огромный ушат грязи на победителей.
Большинство убитых и замученных — коммунисты и комсомольцы, а не верующие.
3 4
ну скажите то же.
Большинство было вообще беспартийными.
5 2