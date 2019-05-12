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Улетела в кювет Toyota Сarina из-за подрезавшего ВАЗа на трассе Р-256 у Линева

«Семерка» спровоцировала ДТП и скрылась. Сarina вылетела на встречу, ударила Toyota Рremio и, перевернувшись, рухнула на обочину. Пострадали двое. Водитель «Карины» просит откликнуться очевидцев, иначе его признают виновным.(ФОТО)

12.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Артемом Нет комментариев
 
Улетела в кювет Toyota Сarina из за подрезавшего ВАЗа на трассе Р 256 у Линева

«Тойота Карина» была 2001 года выпуска

На трассе Р-256 в Искитимском районе вечером в субботу произошло серьезное ДТП. При жестком столкновении Toyota Сarina и Toyota Рremio пострадали два человека. Авария случилась на повороте в р. п. Линево11 мая в 20.30. И спровоцировал ее, по словам водителя «Карины» Максима, ВАЗ-2107 фиолетового цвета, выехавший из Линева.

Сarina двигалась из Новосибирска в направлении Черепанова по правой полосе. С линевского моста съехала «семерка» и вырулила прямо перед иномаркой, за рулем которой находился Максим.

— Я ушел от него вправо на обочину. Дал по тормозам. Машину понесло по обочине, но занесло и выбросило на встречную полосу. И там я ударился в Рremio. От нее отлетел, перевернулся и упал в кювет, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» подробности ДТП Максим.

Он разбил голову, а у пассажирки Рremio диагностировали ушиб ноги. Максим уверен, что в автоаварии виноват водитель ВАЗа:

— Я так понял, что он сначала меня не видел. А когда начал поворачивать налево в сторону Барнаула, заехал на мою полосу, увидел меня и вроде дернулся, чтобы на обочину заехать. Я его попытался объехать и улетел. Когда из кювета мне помогли вылезти, «семерки» уже не было.

Toyota Сarina разбита настолько, что вряд ли уже подлежит восстановлению. Toyota Рremio тоже серьезно пострадала. Она двигалась по полосе в направлении Новосибирска. Там было два «каравана» автомобилей — один на мост в Линево, второй — по трассе. ВАЗ обошел «караваны» через «окно» и подрезал «Карину».

Сотрудники ГИБДД измерили расстояние — три метра от места встречи с «семеркой» до вылетела в кювет.

-Гаишники говорят, что надо искать камеры либо видеорегистраторы с записью. Иначе меня признают виновным в ДТП — как будто я не справился с управлением и выехал на встречку, — отметил Максим.

Он намеревается не бросать поиск свидетелей аварии. Обратился по разным группам в соцсетях, чтобы откликнулся тот, у кого зафиксирован момент ДТП или фиолетовый ВАЗ-22107, выехавший на «Чуйский тракт» из Линева. Кроме того, Максим надеется найти видеозапись на камерах наружного наблюдения с проезжающей «семеркой» на автозаправочных станциях — в Линево и дальше по трассе к Дорогино.

Максим просит всех, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию либо есть какая-нибудь видеозапись позвонить ему по тел. +7 999 466-34-54.

Улетела в кювет Toyota Сarina из за подрезавшего ВАЗа на трассе Р 256 у Линева

«Тойота Премио» получила удар на встречке

Улетела в кювет Toyota Сarina из за подрезавшего ВАЗа на трассе Р 256 у Линева


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