Как помочь голубю? Где есть бесплатные ветеринарные клиники в Бердске?

Сообщение из соцсети ВКонтакте в группе

Такое дело, нашёл птенца голубя и он, так сказать, не в лучшем состоянии. Часть перьев окутала желтизна и клюв будто облез обшметками (частями) . Предположения ставить не буду, но факт в том, что ему уж точно не комфортно. Посоветуйте ветеринарные клиники (бесплатные). Хотя сомневаюсь в таковых, или минимум по оплате денежными средствами). Мне-то вроде все равно, голубей пруд пруди и все же… Будет мучить совесть, если хоть что-то не сделаю в его пользу. Заранее благодарен.