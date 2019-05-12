Как помочь голубю? Где есть бесплатные ветеринарные клиники в Бердске?

Древний город Чичабург и хана Кучума открывает для школьников библиотекарь из Бердска
От взрыва газа погибли двое под завалами дома в Ростовской области
Скончался от травм после ДТП около Академгородка мотоциклист из Бердска
Поручение Путина: ставку по ипотеке снизят до 8% годовых
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Поиски погибших туристов остановлены на 1,5 месяца. Найдены тела пяти
20% животных исчезли на земле за 50 лет по вине человека
Разрушается единственная оставшаяся дорога в микрорайон Белокаменный Бердска
Инструкция: Жарить шашлыки запрещено в Бердске на майские праздники
Голой бегала пьяная дама 9 мая по микрорайону Белокаменному в Бердске