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20% животных исчезли на земле за 50 лет по вине человека

В океанские воды ежегодно сбрасывается от 300 до 400 тонн тяжелых металлов и различных токсичных промышленных отходов. Ученые рассказали — как изменилась природа нашей планеты.

11.05.2019 Фото: Pixabay Один комментарий
 
20% животных исчезли на земле за 50 лет по вине человека

300 миллионов человек подвергаются повышенному риску наводнений и ураганов

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет, пишут РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 400 ученых и экспертов, которые в течение трех лет собирали и анализировали данные более чем из 15 тысяч научных и государственных источников информации.
В итоге ученые выяснили, что сейчас около одного миллиона видов животных находится под угрозой исчезновения, количество локальных видов на суше сократилось на 20 процентов, и, в частности, 40 процентам амфибий, 33 процентам кораллов и трети морских млекопитающих грозит полное исчезновение.
Кроме того, по данным ученых, более трети поверхности суши и 75 процентов запасов пресной воды уходит на сельское хозяйство и животноводство. Ежегодно на планете добывается около 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, с 1970 года в три раза увеличилось производство сельхозпродукции, на 45 процентов увеличились объемы заготовок необработанной древесины. Причем общая продуктивность земной поверхности за 50 лет снизилась на 23 процента.
Исследователи также подсчитали, что в океанские воды ежегодно сбрасывается от 300 до 400 тонн тяжелых металлов и различных токсичных промышленных отходов, что привело к тому, что в Мировом океане образовалось около 400 «мертвых зон» общей площадью порядка 245 тысяч квадратных километров, что превышает площадь Великобритании. Кроме того, с 1992 года удвоилась площадь городов.
Ученые заявляют, что все это уже привело к тому, что порядка 300 миллионов человек подвергаются повышенному риску наводнений и ураганов, и к 2050 году этой негативный для планеты процесс вряд ли остановится.
Как рассказал руководитель исследования Роберт Уотсон, человечество разрушает «основы своей экономики, средства к существованию, продовольственную безопасность и свое здоровье». Однако, по его мнению, этот процесс можно остановить, если провести фундаментальную общественную реорганизацию, касающуюся «технологических, экономических и социальных факторов, включая парадигмы, цели и ценности».


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(1) Комментарий

  1. ывапр

    скорей бы уже люди исчезли с этой планеты и дали бы животным пожить.

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