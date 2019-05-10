Отличников Тотального диктанта ждут 13 мая в «Победе»

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Участникам Тотального диктанта 2019

С удовольствием спешим сообщить о церемонии подведения итогов Тотального диктанта — 2019 в Новосибирске!

Всех отличников приглашаем принять участие в мероприятии. Их ждет награждение от организаторов проекта.

Встреча состоится 13 мая в кинотеатре «Победа» (Ленина, 7).

Начало программы — в 19:30, сбор гостей с 19:00.

Напоминаем, что с 26 апреля все результаты и сканы работ выложены на сайте!

— новости на сайте https://totaldict.ru/novosibirsk/-2019-92504469/

— пост ВКонтакте https://vk.com/totaldict_nsk?w=wall-49370108_5464

— пост на Фейсбук https://www.facebook.com/totaldictnsk

Также, есть возможность узнать результат на сайте проекта и факт регистрации/не регистрации на конкретную площадку диктанта никак не связаны. Однако для того, чтобы узнать свою оценку и увидеть скан работы, каждый участник должен САМ зайти в СВОЙ личный кабинет на сайте (создать его, если это ещё не сделано). О том, как это сделать, написано в специальном разделе официального сайта проекта https://totaldict.ru/about/faq/