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Не праздновать День Победы призвал артист Максим Виторган

Как утверждает артист, День Победы – это праздник тех, кто одержал ее и выстрадал, при этом он раскритиковал торжества за то, что их отмечают «с плясками и танчиками». И предложил сделать 9 мая — День тишины.

10.05.2019 Фото: Курье.Среда.Бердск 10 коммент.
 
Не праздновать День Победы призвал артист Максим Виторган

8 тысяч бердчан прошли в строю Бессмертного полка 9 мая

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать «уже нечего». Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.
Как утверждает артист, День Победы – это праздник тех, кто одержал ее и выстрадал, при этом он раскритиковал торжества за то, что их отмечают «с плясками и танчиками», пишет РИА Новости.
Виторган также заявил, что нынешнее поколение должно сочувствовать, помнить, приложить все усилия, чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась, и предложил переименовать День Победы в “День тишины”.
Артист выразил надежду, что когда-то человечество «повзрослеет» и будет отмечать победу над нацизмом с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Виторган закрыл свой пост для комментариев, сопроводив его изображением «красного мака» — символа победы над нацистами, принятого на Западе
Ранее президент России Владимир Путин после шествия «Бессмертного полка», собравшего по всей стране более 10 миллионов участников, заявил, что память о Великой Отечественной войне и подвиге народа нельзя вытравить, даже если захотеть.
«Практически каждую семью в нашей стране затронула трагедия войны, в каждой семье это есть, и помнить об этом мы будем всегда», — отметил глава государства.
Утром на параде Победы Путин заявил, что в ряде государств «осознанно искажают события войны, возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацизму, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков». Президент отметил, что «наш святой долг — защитить подлинных героев».


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Виторган заявил, что нынешнее поколение должно сочувствовать, помнить, приложить все усилия, чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась, и предложил переименовать День Победы в “День тишины”.

    Окна Овертона от Виторгана:
    1. Победа советского народа в Великой Отечественной войне для Виторгана является трагедией.
    2. Заткнуть рот победителям фашизма, переименовав праздник в “День тишины”.
    3. По Виторгану оказывается, чтобы трагедия — а именно — победа советского народа (!) больше не повторилась, мы должны об этом молчать?!
    4. Кто-нибудь знает, какая трагедия произошла 70 лет назад, в 1949 году, о которой упоминает Виторган?

    С такой кашей в башке ему надо срочно давать звание народного или заслуженного артиста 3-го рейха. И премировать путевкой на ПМЖ в Украину. :-D

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    • Аноним

      Вруна переврали)))

      Российский актер Максим Виторган признался, что просто обомлел, когда увидел скандальные заголовки новостей о том, что он, якобы, призывает отказаться от празднования Дня победы, потому что «нам праздновать нечего». Как отмечает артист, все это журналисты сделали сознательно.
      «Это мерзость. Чтобы увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть подлецом», — пишет в своем Instagram актер.
      Артист объясняет, что цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним, и имеется в виду его вина перед ветеранами. Далее актер признается, что ему нравится «Бессмертный полк» и не нравится парад.
      Кроме того, не испытывает симпатий Максим Виторган и к детям, одетым в военную форму, и певцам в гимнастерках исполняющих песни на фоне аляповатых декораций, и коллегам-актерам, которые 9 мая выкладывают в Сеть свои снимки в военной форме со съемок в фильмах. И выражение «Спасибо деду за победу» представляется артисту оскорбительной. Что же касается «дня тишины», то, здесь речь идет не о забвении, нечто похожем на израильский День жертв холокоста, когда вся страна замирает: не ездят машины, останавливаются люди на улицах. Все останавливаются и вспоминают, думают.

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  2. Аноним

    Ну значит господину незнакомо чувство радости именно от слова ПОБЕДА.Но ему уже простительно-старческий маразм

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  3. Бердчанин

    Хотя Максим в чем-то несомненно прав, но он забывает, что сейчас у нас День Победы — это главная и реальная духовная скрепа в России. Это сугубо идеологический праздник. Отсюда то самое «победобесие», о котором стали говорить на западе. А со временем День Победы станет аналогом еврейской пасхи в Израиле и будет праздноваться в Росии и через 100, и через 200 лет. Ведь даже сейчас по своей масштабности он далеко затмевает православные праздники типа рождества и т.п.

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  4. Вовочка

    Это его лошадь покусала.

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