Не праздновать День Победы призвал артист Максим Виторган
Как утверждает артист, День Победы – это праздник тех, кто одержал ее и выстрадал, при этом он раскритиковал торжества за то, что их отмечают «с плясками и танчиками». И предложил сделать 9 мая — День тишины.
8 тысяч бердчан прошли в строю Бессмертного полка 9 мая
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать «уже нечего». Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.
Как утверждает артист, День Победы – это праздник тех, кто одержал ее и выстрадал, при этом он раскритиковал торжества за то, что их отмечают «с плясками и танчиками», пишет РИА Новости.
Виторган также заявил, что нынешнее поколение должно сочувствовать, помнить, приложить все усилия, чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась, и предложил переименовать День Победы в “День тишины”.
Артист выразил надежду, что когда-то человечество «повзрослеет» и будет отмечать победу над нацизмом с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Виторган закрыл свой пост для комментариев, сопроводив его изображением «красного мака» — символа победы над нацистами, принятого на Западе
Ранее президент России Владимир Путин после шествия «Бессмертного полка», собравшего по всей стране более 10 миллионов участников, заявил, что память о Великой Отечественной войне и подвиге народа нельзя вытравить, даже если захотеть.
«Практически каждую семью в нашей стране затронула трагедия войны, в каждой семье это есть, и помнить об этом мы будем всегда», — отметил глава государства.
Утром на параде Победы Путин заявил, что в ряде государств «осознанно искажают события войны, возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацизму, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков». Президент отметил, что «наш святой долг — защитить подлинных героев».
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Виторган заявил, что нынешнее поколение должно сочувствовать, помнить, приложить все усилия, чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась, и предложил переименовать День Победы в “День тишины”.
Окна Овертона от Виторгана:
1. Победа советского народа в Великой Отечественной войне для Виторгана является трагедией.
2. Заткнуть рот победителям фашизма, переименовав праздник в “День тишины”.
3. По Виторгану оказывается, чтобы трагедия — а именно — победа советского народа (!) больше не повторилась, мы должны об этом молчать?!
4. Кто-нибудь знает, какая трагедия произошла 70 лет назад, в 1949 году, о которой упоминает Виторган?
С такой кашей в башке ему надо срочно давать звание народного или заслуженного артиста 3-го рейха. И премировать путевкой на ПМЖ в Украину.
7 6
Вруна переврали)))
Российский актер Максим Виторган признался, что просто обомлел, когда увидел скандальные заголовки новостей о том, что он, якобы, призывает отказаться от празднования Дня победы, потому что «нам праздновать нечего». Как отмечает артист, все это журналисты сделали сознательно.
«Это мерзость. Чтобы увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть подлецом», — пишет в своем Instagram актер.
Артист объясняет, что цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним, и имеется в виду его вина перед ветеранами. Далее актер признается, что ему нравится «Бессмертный полк» и не нравится парад.
Кроме того, не испытывает симпатий Максим Виторган и к детям, одетым в военную форму, и певцам в гимнастерках исполняющих песни на фоне аляповатых декораций, и коллегам-актерам, которые 9 мая выкладывают в Сеть свои снимки в военной форме со съемок в фильмах. И выражение «Спасибо деду за победу» представляется артисту оскорбительной. Что же касается «дня тишины», то, здесь речь идет не о забвении, нечто похожем на израильский День жертв холокоста, когда вся страна замирает: не ездят машины, останавливаются люди на улицах. Все останавливаются и вспоминают, думают.
0 0
Ну значит господину незнакомо чувство радости именно от слова ПОБЕДА.Но ему уже простительно-старческий маразм
2 6
ему 46 лет, какой старческий маразм?
3 1
Маразм может быть и в 30 лет и именно старческий
1 0
Хотя Максим в чем-то несомненно прав, но он забывает, что сейчас у нас День Победы — это главная и реальная духовная скрепа в России. Это сугубо идеологический праздник. Отсюда то самое «победобесие», о котором стали говорить на западе. А со временем День Победы станет аналогом еврейской пасхи в Израиле и будет праздноваться в Росии и через 100, и через 200 лет. Ведь даже сейчас по своей масштабности он далеко затмевает православные праздники типа рождества и т.п.
5 2
Забыли отдельные личности,как эта Победа досталась…
1 0
Это его лошадь покусала.
4 2
Лошадь Невзорова?
1 0
У него своя есть.
1 0