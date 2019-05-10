Не праздновать День Победы призвал артист Максим Виторган

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать «уже нечего». Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.

Как утверждает артист, День Победы – это праздник тех, кто одержал ее и выстрадал, при этом он раскритиковал торжества за то, что их отмечают «с плясками и танчиками», пишет РИА Новости.

Виторган также заявил, что нынешнее поколение должно сочувствовать, помнить, приложить все усилия, чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась, и предложил переименовать День Победы в “День тишины”.

Артист выразил надежду, что когда-то человечество «повзрослеет» и будет отмечать победу над нацизмом с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.

Виторган закрыл свой пост для комментариев, сопроводив его изображением «красного мака» — символа победы над нацистами, принятого на Западе

Ранее президент России Владимир Путин после шествия «Бессмертного полка», собравшего по всей стране более 10 миллионов участников, заявил, что память о Великой Отечественной войне и подвиге народа нельзя вытравить, даже если захотеть.

«Практически каждую семью в нашей стране затронула трагедия войны, в каждой семье это есть, и помнить об этом мы будем всегда», — отметил глава государства.

Утром на параде Победы Путин заявил, что в ряде государств «осознанно искажают события войны, возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацизму, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков». Президент отметил, что «наш святой долг — защитить подлинных героев».