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Фронтовику Василию Сорокину в День Победы подарили буклет «Победители» от ИД «БукЪвица»

Ветеран Великой Отечественной войны был рад подарку. Его фронтовая история тоже опубликована в уникальном сборнике рассказов о бердчанах — участниках войны.

9.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий
 
Фронтовику Василию Сорокину в День Победы подарили буклет «Победители» от ИД «БукЪвица»

Василий Сорокин имеет более 30 наград

Василий Сорокин родился в Мордовии в 1924 году. Когда началась война, ему не было еще 17 лет. После разнарядки его отправили учиться на радиокурсы в Читу. Дальше учился в Горьком, откуда был направлен в Москву в батальон резерва, затем в 51-й батальон связи в Свердловске. Когда пришел приказ, они с однополчанами быстро собрали палатки и пошли на станцию.

94-летний Василий Павлович, как сейчас, помнит, что, провожая бойцов, женщины сильно плакали. Солдат довезли до Казани, где они занимались сельхозработами.

Василий Сорокин воевал на Калининском, Центральном, Ленинградском, Западном, Прибалтийском фронтах. Победу встретил на берегу Балтийского моря.

Боевых наград у Василия Павловича более 30. Медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», орден Ленина и орден Отечественной войны II степени.

Несмотря на возраст, Василий Сорокин ведет активную общественную жизнь. Встречается с подрастающим поколением и каждый год 9 мая приходит на мемориал Славы.

Фронтовик рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что накануне Дня Победы побывал на приеме у губернатора, а возвращаясь в Бердск, пели песни. Фронтовик был рад получить буклет, где есть его рассказ о том, как он воевал.

— Вы меня отмечаете, это очень ценно, — добавил бердчанин.

Издательский дом «БукЪвица» от всей души благодарит спонсоров, которые помогли в выпуске уникального буклета «Победители». Он является свидетельством вклада наших земляков в Великую Победу. Бердск будет помнить о Победителях всегда.


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(1) Комментарий

  1. Алесандр

    Извеняюсь.Вот толко связисты и штабисты дожили до таких лет.Что дед этот видел и был ли в боях?Вечная память погибшим и умершим настоящим воинам.

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