Как работает в праздники горбольница Бердска

Круглосуточная медицинская помощь в предстоящие праздники гарантирована жителям Бердска.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов, в период с 9 по 12 мая взрослым пациентам окажут необходимую медицинскую помощь круглосуточно в отделениях ЦГБ на ул. Пушкина, 172, Боровой, 109, Попова, 10/2.

Детское поликлиническое отделение (ул. К. Маркса, 28) примет маленьких пациентов в субботу, 11 мая, с 9.00 до 13.00. В праздничные дни в любое время суток можно обратиться в педиатрическое отделение и инфекционное детское отделение.

Нередко в выходные и праздники у бердчан начинают болеть зубы. И они не всегда знают, куда могут обратиться. По словам Юрия Краморова, с острой болью следует обращаться в приемный покой хирургического корпуса, где для пациента вызовут дежурного стоматолога.

В экстренных случаях всегда можно обратиться за помощью в отделение скорой помощи.