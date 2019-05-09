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Как работает в праздники горбольница Бердска

Взрослые поликлинические отделения не будут принимать пациентов. Юных бердчан ждут в детской поликлинике 11 мая с 9.00 до 13.00.

9.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Как работает в праздники горбольница Бердска

В праздники бердчане не останутся без медицинской помощи

Круглосуточная медицинская помощь в предстоящие праздники гарантирована жителям Бердска.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» главврач бердской горбольницы Юрий Краморов, в период с 9 по 12 мая взрослым пациентам окажут необходимую медицинскую помощь круглосуточно в отделениях ЦГБ на ул. Пушкина, 172, Боровой, 109, Попова, 10/2.

Детское поликлиническое отделение (ул. К. Маркса, 28) примет маленьких пациентов в субботу, 11 мая, с 9.00 до 13.00. В праздничные дни в любое время суток можно обратиться в педиатрическое отделение и инфекционное детское отделение.

Нередко в выходные и праздники у бердчан начинают болеть зубы. И они не всегда знают, куда могут обратиться. По словам Юрия Краморова, с острой болью следует обращаться в приемный покой хирургического корпуса, где для пациента вызовут дежурного стоматолога.

В экстренных случаях всегда можно обратиться за помощью в отделение скорой помощи.


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