Концессионер котельных и сетей «Багира-М» с 1,3 млрд рублей возвращается в Бердск?

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске отказал в полном объеме администрации Бердска, требовавшей признать недействительным договор концессии по теплоэнергетическому комплексу города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в 2015 году мэрия заключила концессионный договор на 25 лет с компанией «Багира-М». Инвестор обязался модернизировать теплосистему города за 1,3 млрд рублей.

Аналогичный иск о расторжении концессии подавали горсовет депутатов Бердска и муниципальный Комбинат бытовых услуг, в чьем ведении находятся бердские котельные и сети. Они оспаривали решение суда предыдущей инстанции, признавшего в феврале этого года недействительным постановление властей Бердска, отменявшее заключение концессии.

Однако, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор компании-концессионера Владимир Давыдов решением от 6 мая арбитраж оставил вердикт предыдущей инстанции без изменения, а жалобы бердской власти без удовлетворения.

В 2017 году суд по иску мэрии Бердска признал концессию недействительной, так как передача имущества концессионеру не была согласована советом депутатов Бердска. В 2018 году Верховный суд РФ признал недействующими статьи устава Бердска, обязывающие исполнительную власть города согласовывать с депутатами вопросы по распоряжению муниципальным имуществом.

По словам Давыдова, его компания намерена вернуться в Бердск с концессией ТЭК.

— Теперь мы имеем полное право работать по концессионному соглашению. Ждем опубликования полного решения суда. Это произойдет 15 мая. Администрация обязана устранить все нарушения наших прав, допущенных в течение 4 лет. Будем обсуждать: заключать новое соглашение, какие действия должны предпринять администрация, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Давыдов.

По его мнению, теперь необходимо создать рабочую группу с участием антимонопольной службы и вносить в договор изменения, актуализировать соглашение от 2015 года. Но суть концессии остается прежней.

— Речь идет о вложении средств в замену сетей — ежегодно минимум 70 млн рублей и модернизацию. Программа у нас расписана до 2028 года. Ее надо актуализировать под потребности и условия города с учетом позиции администрации и депутатов. У города есть возможность привлечь достаточно серьезные деньги, — отметил директор «Багиры-М».

Кувейтский фонд, по словам Владимира Давыдова, по-прежнему готов инвестировать средства в ТЭК Бердска. Кроме того, появился еще один инвестор — банк «Санкт-Петербург» проявил желание профинансировать программу. А она, заявляет Давыдов, отвечает поручению президента о капитализации ЖКХ.

— Более 4 лет в Бердске не выполняется поручение президента. Все это время в сети не вкладывается ни копейки, — полагает Владимир Анатольевич.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уповает на суд высшей инстанции, который отменит последнее решение арбитражного суда.

— Это мое мнение. Я знаю, что был процесс, но с решением пока не знакомился. Надо почитать, какие там формулировки. Мы изучим и примем решение о дальнейших действиях. Если мы будем не согласны с вердиктом, у нас есть право его оспорить. Думаю, у нас даже мысли нет об отступлении, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.