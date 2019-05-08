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Три фронтовика придут на парад Победы в Бердске

Неделю назад свое согласие на участие в праздновании 9 Мая дали пять ветеранов, но у двоих изменились обстоятельства.

8.05.2019 Нет комментариев
 
Три фронтовика придут на парад Победы в Бердске

Фронтовику Василию Сорокину в этом году исполнится 95 лет

Не все оставшиеся в живых фронтовики придут на парад Победы в Бердске. Побывать на праздничных мероприятиях, посвященных 9 Мая, смогут лишь три ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/30/422818-tolko-pyat-frontovikov-pridut-na-parad-pobedy-v-berdske, сейчас в Бердске проживает 31 фронтовик, 40 приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, 11 узников фашистских концлагерей, 13 жителей блокадного Ленинграда.

В этом году 101 день рождения отметила фронтовичка Зоя Семеновна Князева.

Федор Борисович Марков свой 101 юбилей отметил 7 ноября 2018 года. Он редко выходит из дома. Проблема с ногами.


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