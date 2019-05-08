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Взрывное устройство не нашли при осмотре в ТЦ «Астор» Бердска

Но кинолог с обученной собакой еще не приехал. После письма о бомбе из торгового центра эвакуировали более 100 человек. Оцепление еще не сняли.

8.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 3 коммент.
 
Взрывное устройство не нашли при осмотре в ТЦ Астор Бердска

Полиция держит оцепление вокруг ТЦ «Астор» в Бердске

Через два часа после сообщения о заминировании ТЦ «Астор» в Бердске сегодня, 8 мая, оцепление вкруг торгового центра еще стоит. Как рассказал «Курьер. среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев, визуальный осмотр не выявил взрывного устройства.

— Внешний осмотр провели. Оцепление стоит. Ждем кинолога с собакой из Новосибирска. Сначала она проверит, потом станет понятно, приглашать ли саперов, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Василий Васильевич, отметив, что ни внутри здания ТЦ, ни снаружи никаких посторонних подозрительных предметов не обнаружили.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начальник дежурной части бердского отдела МВД Владимир Кондратов, руководящий антитеррористической операцией в «Асторе», требовал найти автобус, чтобы перевести эвакуированный персонал магазинов в пункт временного размещения.

Этого не пришлось делать, поскольку для ТЦ на подобный случай предусмотрено размещение в соседнем здании Многофункционального центра. Кто-то из владельцев магазинов, арендаторов решили закрыть свои торговые точки и распустили сотрудников.

По предварительным данным, из «Астора» после письма с угрозой о заложенном взрывном устройстве эвакуировали более 100 человек — в основном персонал. покупателей в то время в магазинах было мало.

— Все экстренные службы работают, мы держим руку на пульсе, — рассказал Пономарев, отметив, что пока сообщений о заминировании зданий в Бердске больше не поступало.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Ищите писателя и накажите…

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  2. Аноним

    между прочим , такие экстренные случаи антитеррористических мероприятий- даже ложные — обходятся в нехилую сумму для бюджета ….

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