Поймали выпавшего из окна 4 этажа ребенка жители Сахалина

Жители села Соловьевка провели спасательную операцию и смогли поймать четырехлетнего мальчика, упавшего с высоты четвертого этажа. Как рассказала соавтор ИА Sakh.com, юный сахалинец не пострадал.

— Я услышала шум за окном. Это было около 20:45. Подумала сначала, что это опять какие-то разборки, но потом увидела мужчин, бегущих к дому №271, и ребенка, висевшего за балконом на четвертом этаже, — рассказала очевидец событий. — Мужчины стучались в дверь квартиры, но им никто не открыл. Вероятно, мать мальчика находится в состоянии алкогольного опьянения. Тогда мужчины растянули одеяло и сказали ребенку прыгать. Мальчик боялся и не хотел разжимать руки. После этого попытались помочь ему сверху, с пятого этажа, но не успели — пальцы ребенка разжались и он упал прямо на растянутое одеяло. Он сейчас находится во дворе с людьми, спасшими его, и прохожими, а где его мать, так и неясно.

Собеседница агентства добавляет, что мать мальчика сельчане часто видели нетрезвой, а юный сахалинец оказался за перилами, балкона так как хотел сбежать из дома.

— В Соловьевке много неблагополучных семей, но никакой работы с ними не проводится, все пущено на самотек, — добавляет соавтор.

Видео прислал в редакцию соавтор ИА Sakh.com.



Как сообщила пресс-служба полиции, на месте работают сотрудники ОМВД, в том числе отдела по делам несовершеннолетних. Начата проверка. Ребенок не пострадал.

Корсаковской городской прокуратурой организована проверка. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.