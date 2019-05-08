Опровергли в Group-IB данные СМИ об аномальных голосах за дочь Алсу в финале шоу «Голос.Дети»
Опубликованная порталом Lenta.ru информация относительно хода проверки является недостоверной, написал на своей странице в Facebook генеральный директор компании. Финальный отчет о результатах проверки появится до конца мая.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс
Опубликованная порталом Lenta.ru информация относительно хода проверки финала шоу «Голос.Дети» является недостоверной, написал на своей странице в Facebook Илья Сачков, генеральный директор Group-IB, привлеченной для расследования результатов голосования.
«То, что напечатала Лента.ру сегодня — fake news. Надо ждать официальных результатов расследования», — написал Сачков. По его мнению, первоисточником опубликованной порталом информации стал один из интернет-форумов.
Сачков также отметил, что финальный отчет о результатах проверки появится до конца месяца.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов. В данный момент Первый канал проводит собственное расследования результатов зрительского голосования в связи с аномально высоким результатом победителя. Для этого канал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
Позже порталы Lenta.ru и «Взгляд» сообщили, что к голосованию могли привлечь сотрудников одного из заводов в Курской области, а также что уже определены регионы, в которых за Абрамову голосовали подозрительно активно, — Москва, Московская область, Курская, Калининградская и Кировская области.
Ранее во вторник в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что до окончания проверки телеканал не будет давать никаких комментариев.
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