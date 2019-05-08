Статус инвалида быстрее и проще получат россияне

Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства. По словам Дмитрия Медведева, будут сокращены сроки и упрощена процедура освидетельствования.

«Это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются. Так, чтобы просто инвалидам было проще, не нужно было ходить по инстанциям, не нужно было какие-то дополнительные бумаги собирать, и всё можно было делать через портал государственных услуг», — добавил премьер.

Источник: govoritmoskva.ru