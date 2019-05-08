Статус инвалида быстрее и проще получат россияне
Основатель «Бессмертного полка» Сергей Лапенков: Есть штаб управления у Нового года? У «полка» его тоже нет
Три фронтовика придут на парад Победы в Бердске
Удар молнии: Переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами опубликовали СМИ
Погибли 7 туристов из Новосибирска под лавиной снега в Алтайском крае
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
Помойка с крысами разрастается у дачи СНТ «Мечта-2» в Бердске
Поймали выпавшего из окна 4 этажа ребенка жители Сахалина
Штраф за превышение скорости привяжут к доходу водителя