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Статус инвалида быстрее и проще получат россияне

Кроме этого планируется переход к электронному обмену документами. Это делается, чтобы инвалидам не нужно было ходить по инстанциям, собирать бумаги.

8.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Статус инвалида быстрее и проще получат россияне

Инвалиды смогут оформлять свой статус через портал госуслуг

Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства. По словам Дмитрия Медведева, будут сокращены сроки и упрощена процедура освидетельствования.

«Это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются. Так, чтобы просто инвалидам было проще, не нужно было ходить по инстанциям, не нужно было какие-то дополнительные бумаги собирать, и всё можно было делать через портал государственных услуг», — добавил премьер.

Источник: govoritmoskva.ru


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