Продает дома за €1 власть на юге Сицилии

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.

Если покупатель не отремонтирует дом в течение года, он потеряет свой гарантийный депозит в размере около 7000 евро.

Население городка Муссомели – всего 11 тысяч человек. Город известен своими кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии.

Источник: РИА Новости