Мусорную свалку готовил к прибыли бывший вице-мэр Бердска Александр Тужик

В судебном заседании по делу о растрате 1,3 млн рублей директором муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Бердска Софьей Солоповой во вторник, 7 мая, допросили бывшего первого вице-мэра Александра Тужика. Он выступил свидетелем обвинения и в том числе рассказал о планах преобразований на городской мусорной свалке.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет инкриминирует Солопой то, что она незаконно устроила на работу своим замом Сергея Оленича и в течение двух лет платила ему зарплату. Оленич проходит по делу как пособник. Оба находятся под домашним арестом.

Александр Тужик в ходе допроса рассказал, что написал диплом по выводу «Спецавтохозяйства» из кризиса, которое «умирало» в течение пяти лет. В том числе и из-за гостиницы, тоже находящейся в ведении САХ.

— Мы с депутатами искали пути решения, каким образом выстроить. А программа, которая впоследствии была представлена совместно с замом (Оленичем), была утверждена. Мы говорим уверенно, что предприятие начало выравнивать свою рабочую планку, повышать качество и общие показатели, — обосновал устройство на работу Оленича Александр Михайлович.

Муниципальные предприятия обязаны перечислять в бюджет проценты от прибыли. Но обстановка с мусором складывается с «отрицательным балансом». По словам Тужика, новое предприятие, выбранное региональным оператором по сбору твердых коммунальных отходов — «Экология-Новосибирск», находится на стадии банкротства.

Бердская власть решила выделить САХ дополнительные субсидии, как и другим МУПам, на приобретение техники — весов и трактора. Это утвердили депутаты. Тужик занимался этим вопросом, отслеживал взаимодействие с областью по оформлению документов. Хотя фактически куратором «Спецавтохозяйства» по функционалу была тогдашний замглавы по ЖКХ Лариса Степанова.

— Мы целый год утверждали самострой, объект, которого фактически не было. Какие-то времянки. Да и сама земля не была оформлена должным образом. Составляли документы, поднимали активы. Я ставил более жесткие сроки. Они не успевали. Была такая конфликтная ситуация. Я проверял конкурсную документацию муниципального заказа, ценообразование по технике и весам — почему именно эта сумма и этот трактор, — пояснил бывший чиновник.

Он рассказал, что первая его попытка попасть на свалку не увенчалась успехом даже по удостоверению. Его, дескать, остановили какие-то подозрительные люди, стали спрашивать, кто он такой и зачем приехал.

Тужик участвовал в совещание с главой города и вице-мэром по ЖКХ на тему строительства мусоропрерабатывающего завода и сортировочных линий.

— Я даже использовал это в своей дипломной работе по переработке мусора. Ставилась задача найти пути решения, чтобы мы зашли до появления регионального оператора в территориальную схему утилизации отходов, чтобы в Бердске делали переработку. Там сформировался еще один дополнительный участок. Мы вели переговоры с Исктимом. Еще был вопрос по рекультивации. Потому что переработка — это то, что мы отрабатываем сейчас, а необходимо рекультивировать существующий полигон. Программа такая была, — констатировал Тужик.

Он как специалист по мусору после написания дипломной работы, уверен, что через какое-то время не останется места для складирования мусора:

— И уже сейчас надо думать, как бы пафосно это не звучало, что мы оставим потомкам. А для этого надо делать программу рекультивации, проходить уровень области и входить в федеральную программу. Были варианты. Первый — чисто сжигание и использование тепла для «Сиббиофарма». Второй — переработка. Предложение было Сергея Николаевича (Оленича) через арендаторов попробовать, что такое сортировка мусора. Мы первые начали это делать — делать по официальным документам.

По словам Тужика, основной целью было вхождение мусорной свалки Бердска в территориальную схему размещения твердых бытовых отходов.

— Благодаря этому мы могли вывести предприятие на прибыльность. Ведь это поддержка федерального бюджета, — полагает экс-замглавы.

Более того, обсуждали вопрос о концессии бердского полигона ТБО. И этим занимался Сергей Оленич. Еще до того, как появился региональный оператор «Экология-Новосибирск».

— Мы ставили задачу успеть до того, как зайдет регоператор выйти на концессионное соглашение. Мы бы тогда опередили бы то, что происходит сейчас в области. Мы работали на опережение. К сожалению, не удалось до ума довести. Если бы удалось, ситуация на предприятии была бы совсем иная. Это было бы прибыльное предприятие с дивидендами городу, — заявил суду свидетель.

Тужик уверен, что все это требовало длительного времени, а не разовой работы. Реализация программ потребует, по его оценке 10-15 лет. После этого можно было выйти на «формат нормальной работы» и получить окупаемость.

Тему мусора, как и ЖКХ Александр Тужик считает наиболее важными социальными вопросами после зарплат и пенсий.

— От того, как правильно будет работать приемка и переработка мусора, зависит тариф, мусорные завалы, социальный взрыв. С этой проблемой столкнулась вся страна. Система работы свалок Новосибирска — это вчерашний день, они опоздали на три года. Мы решили менять позицию. И глава с этим согласился.

Вечно убыточная свалка

Еще в 2013 году власть города имела большие вопросы к работе мусорной свалки. Тогдашний и. о. мэра Андрей Михайлов, изучив результаты аудиторской проверки, заявил, что деятельность САХ в 2012 году и за четыре месяца 2013-го достойны внимания Следственного комитета, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Вскрытые бердской контрольно-счетной палатой факты финансово-хозяйственной деятельности «Спецавтохозяйства» Михайлов назвал вопиющими. Особенно его возмутило то, что исправлять ошибки экс-директоров САХ Александра Шменделя (руководил в 2012 году) и Николая Канцерова (с 30 декабря 2012-го по 17 мая 2013 года) теперь приходится за счет местного бюджета.

Новому директору «Спецавтохозяйства» Сергею Кузнецову в наследство остались долги по зарплате сотрудникам в сотни тысяч рублей, неоплаченные обязательные отчисления в Пенсионный фонд, которые нарастают как снежный ком за счет постоянно растущей пени. Вместе с тем, экс-руководители САХ, как выявил аудит, не стеснялись выплачивать себе премии — незаконно.

В 2012 году предприятие получило доход в сумме 14 млн 943 тыс. рублей, а израсходовало 16 млн 948 тыс. За первый квартал 2013-го САХ заработало 3 млн 100 тыс. рублей, потратило — 3 млн 930 тыс. На 31 марта текущего года кредиторская задолженность составляла 3,5 млн рублей, дебиторка — 807 тыс. Почти половину кредиторки составляла зарплата с начислениями — около 1,7 млн рублей, а также налоги и штрафы.

Бывшее руководство «Спецавтохозяйства», погрязнув в убытках, тем не менее исправно выписывало себе премии. Поощрения за хорошую работу составляли около четверти фонда оплаты труда. На месячные премии, а также «подарки детям, за особые достижения, директору предприятия в связи с профессиональным праздником и по итогам работы за 2012 год» ушло 1,85 млн рублей. А на зарплату — 5,24 млн. Всяческие денежные компенсации, в том числе на молоко, сверхурочные и за использование личного автомобиля в служебных целях обошлись за 2012 год в 492 000 рублей.

Между тем, убыток САХ на 1 января 2012 года составлял 543 000 рублей, а через год он увеличился до 2,7 млн — в пять раз. Аудитор делает вывод, что при таких финансовых показателях выплата премий не обоснованна, поскольку предприятие является убыточным. Более того, увеличение фонда оплаты труда за счет денежных поощрений влечет за собой рост страховых взносов во все фонды и, соответственно, ведет к росту убытков.