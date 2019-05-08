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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

8.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №16/2019

Сегодня, 8 мая, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №16/2019.

В номере вы прочтете:

1. Давка в кассы РКЦ: Нате деньги за жилье!

2. «Завис» водитель маршрутки перед рейсом на вокзале.

3. Победители: память жгут воспоминания.

4. Собираем подписи за светофор.

5. Инновации и достижения тружеников вписали в глянец.

6. до 7,4 млн рублей вырос ущерб от хищения при строительстве коллектора.

7. Урезали парк в Южном.

8. Бессмертный полк опоздает на полтора часа.

9. Георгиевскую ленточку не нужно привязывать к сумкам!

10. Победители, с Днем Победы!

11. Чтению и письму не обязаны учить в детсадах.

12. Убил 100 гитлеровцев и взял в плен 30 фашистов в битве за Берлин.

13. Эксперимент: Перестала покупать ребенку рабочие тетради для уроков в школе.

14. Как пройти диспансеризацию?

15. Сотни огромных мух с помойки облепили стекла в дачном доме.

На обложке — Давка в кассы рКЦ: Нате деньги за жилье!

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru


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